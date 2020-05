Profissionais de saúde do Hospital Espanhol ganham kits com lanches saudáveis

No meio do caos, um afago. Diante de um cenário difícil, que é lidar com pacientes graves diagnosticados com covid-19, os profissionais de saúde do Hospital Espanhol, que recentemente sofreu um incêndio em um dos leitos de enfermaria, provocada por um paciente em surto, foram homenageados.

Com o objetivo de zelar por esses profissionais, o Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (Uninassau) doou 100 kits de lanches saudáveis para quem atua na unidade.

Foto: Divulgação

Os lanches foram produzidos no laboratório da instituição, com supervisão da coordenadora dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Instituição, Gabriela Mendes. Ela explica que uma boa alimentação é importante para reforçar a imunidade desses profissionais.

“Nosso real objetivo foi promover um lanche inteiramente nutritivo com alimentos que auxiliam na imunidade, como o gengibre e a cenoura, que foram inseridos tanto no sanduiche quanto no suco”, explicou.

A reitora da instituição, Cecília Emília Queiroz acompanhou a entrega e falou da importância desse projeto. “Precisamos, de fato, olhar para os doentes, mas também para esses guerreiros que cuidam de nós. O lanche é uma forma de acolhimento em tempos tão difíceis de pandemia”, ressaltou.









