Profissional de saúde denuncia evento de prefeito de Itatim

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o isolamento social é uma das medidas mais eficazes para conter o avanço da pandemia de coronavírus. Não à toa, os municípios da Bahia estão orientando a população a ficar em casa. No entanto, uma denúncia feita ao CORREIO indica que em Itatim, a 218 km da capital Salvador, a maior autoridade da cidade teria descumprido a recomendação dos órgãos sanitários.

De acordo com uma profissional da área de saúde que pediu para não ser identificada, o prefeito Gilmar Pereira Nogueira (PSD), o Tingão, teria provocado aglomeração em sua residência e na rua em frente a ela na noite do último sábado (27). Segundo ela, o gestor realizou um evento para promover Daiane dos Anjos, pré-candidata a prefeita de Itatim pelo Partido Social Democrático. Enfermeira, ela ocupava o cargo de secretária de Saúde de Itatim antes de lançar candidatura.

Em nota, a prefeitura de Itatim negou que a festa era de campanha eleitoral. “Não houve festa de campanha política, até porque não estamos em campanha. O que houve foi uma manifestação espontânea de algumas pessoas quando souberam que uma pessoa da oposição aderiu ao grupo da situação. Não houve trio elétrico, apenas um carro de som que apareceu no momento da manifestação de apoio. A prefeitura tem adotado todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias e as pessoas respeitaram todas as medidas preconizadas“.

No sábado, Daiane dos Anjos publicou em sua conta pessoal no Instagram uma foto em que posa ao lado do prefeito Gilmar Pereira Nogueira (máscara azul). A imagem também mostra outras oito pessoas. A postagem vem acompanhada do seguinte texto: "Hoje recebemos mais um apoio em nossa jornada. Muito bom quando há adesão no grupo, pois significa reconhecimento do nosso trabalho e honestidade nesse processo de escolha. Fofão goleiro, pré candidato a vereador agora é família 55, é Fofão de Tingão, de Daiane e de Clara. Seja bem vindo ao time do trabalho, amigo! Rumo à Vitória, com mais um reforço nesse time vencedor!".

A profissional de saúde, que prefere ter a identidade preservada por medo de retaliação, reprova a realização do evento. “Além de ter feito uma festa em meio à pandemia, ele ainda cometeu crime eleitoral, porque que eu saiba não pode fazer campanha ainda, não está em tempo de campanha. Tem um grupo político onde ele mandou um áudio convidando as pessoas para irem para a casa dele. No áudio, ele fala explicitamente a palavra ‘festa’. Isso fez aglomerar várias pessoas na casa dele e na frente da casa dele, na rua, alguns de máscaras, outros sem máscaras, mas era uma aglomeração”, contou. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), as campanhas só podem ser iniciadas após as convenções, previstas para acontecerem na segunda quinzena de julho.

O áudio a que ela se refere circulou nas redes sociais. Nele, o prefeito Gilmar Pereira Nogueira teria dito: "Alô nação 55 da vitória, hoje tem, viu. Eles falam que tem café no bule, aqui hoje vai encher e derramar. Nós temos hoje um encontro marcado lá em minha casa. Tenho uma novidade muito boa para nós. Hoje tem uma novidade que vai estremecer. Quero todo mundo lá em casa. Vamos fazer uma festa bonita. Hoje à noite, lá em casa, às 19h30. Apareçam lá que vocês vão curtir também. Muito bom. Espero por vocês lá. Até mais tarde. Um grande abraço".

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde da Bahia no último sábado (27), o município tem 35 casos de covid-19 confirmados e duas mortes provocadas pela doença.

“A gente está no meio de uma pandemia mundial. Enquanto profissional de saúde eu fico indignada, porque vejo tantos profissionais se matando para cuidar de vidas e ele zombando com a nossa cara e com a cara de quem está cumprindo a quarentena dentro de casa. Ninguém gostaria de estar preso dentro de casa”, afirmou a denunciante.