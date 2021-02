Profissional do futuro: planejamento é fundamental para construir carreira de sucesso

Desde o início da pandemia, muito se fala sobre o quanto o mundo mudou. E no mercado de trabalho não poderia ser diferente. Novas modalidades e dinâmicas de atuação previstas para crescer em apenas em cinco anos se tornaram realidade em questão de meses e todos precisaram se adaptar às demandas de um mercado cada vez mais exigente em relação às habilidades dos profissionais que emprega em seus quadros funcionais.

Foi o caso da enfermeira em assistência Simaria Pereira, que optou por uma pós-graduação na UNINASSAU. Além do conhecimento especializado, ela teve acesso a outros conteúdos que lhe deixaram ainda mais preparada. “Durante o período do curso, tive um grande suporte no direcionamento para pesquisa e conteúdo e toda a orientação que vinha recebendo mostrava que o objetivo era realmente alavancar meu crescimento profissional”, explica.

Simaria também destaca que a pós-graduação da UNINASSAU foi fundamental para que ela estivesse atualizada em relação à dinâmica do mercado de trabalho. “O perfil do curso desde o início procura permitir, mesmo a quem está fora do mercado, uma visão do que as empresas estão exigindo dos profissionais, e isso para mim foi excelente, pois possibilitou que eu me preparasse melhor. O acompanhamento dos professores foi algo que eu nunca tinha visto antes”, afirma.

De acordo com a coordenadora de pós-graduação da instituição de ensino, Marcela Monteiro, que possui vasta experiência em consultoria de carreiras, o “profissional do futuro” deve buscar desenvolver e potencializar suas habilidades para trazer os melhores resultados e soluções para a empresa, e a preparação deve ter início no período de formação.

“Hoje conseguimos perceber que as dinâmicas do mercado estão mudando com muito mais velocidade do que nas décadas anteriores. Ter uma preocupação com o suporte que o aluno precisa no que diz respeito às escolhas da carreira é de grande importância”, diz a coordenadora de pós-graduação da UNINASSAU.

Para Marcela, o ponto de partida que esse “profissional do futuro” deve ter em mente é a análise da situação de mercado para a carreira escolhida e se perguntar se está optando pelo caminho correto. “É preciso pesquisar sobre como está o quadro daquela graduação, em termos de oportunidade, e planejar bem as ações de carreira. É comum ter dúvidas e até decidir trocar o curso, mas com o planejamento certo para não se arrepender dessas decisões”, destaca.

Mercado

Além do planejamento de carreira, conhecimento e networking, Marcela indica que, independentemente da área de atuação, existe um grupo de características que podem auxiliar no desenvolvimento de qualquer profissional. “O que as empresas buscam nos profissionais que estão chegando agora no mercado é iniciativa, capacidade de trabalhar em equipe, paixão pelo que faz, liderança, comunicação e inovação. São habilidades imprescindíveis para qualquer desafio profissional”, lista.

Para ajudar os alunos e mesmo não alunos a ampliarem suas habilidades de trabalho, a UNINASSAU disponibiliza cursos de extensão online gratuitos, através do Projeto Capacita. O calendário está disponível no site: extensao.uninassau.edu.br/.



