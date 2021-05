Programa da prefeitura reforma mais de 200 casas em Fazenda Coutos

Mais 201 casas de Fazenda Coutos tiveram reforma autorizada pelo programa Morar Melhor nesta terça-feira (18). O prefeito Bruno Reis esteve no bairro e destacou a importância da ação no local, que já foi contemplado em outras etapas do projeto.

“Aqui é um dos bairros onde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um dos mais baixos da cidade, com moradias que necessitam dessas intervenções. O bairro Fazenda Coutos já havia sido beneficiado em todas as outras fases do Morar Melhor. Após a conclusão desta etapa, chegaremos a um total de 846 casas reformadas apenas aqui na região”, explicou Bruno Reis, ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos e do titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza.

Criado pela Prefeitura em 2015, o Morar Melhor realiza intervenções nas residências de baixo padrão construtivo através da requalificação das unidades, recuperando os componentes estéticos. Mais de 33 mil casas em mais de 150 localidades já foram reformadas pelo programa desde seu início.

Bruno lembra que a melhoria em casa tem um impacto muito significativo para a população.“Por mais que a gente melhore a cidade construindo praças, campos e quadras, rede drenagem, escolas, posto de saúde, o Morar Melhor acontece no local que é o mais importante de todo o ser humano, que é a própria casa. É no nosso lar que a gente descansa para ir ao trabalho no dia seguinte, que a gente educa nossos filhos, que recebe amigos e familiares. Sem sombra de dúvidas esse é o programa mais desejado pela população e é o que nos deixa mais felizes”, acrescenta.