Programa de aceleração de negócios criativos está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Acelera+ Criativo, programa de aceleração online que visa fomentar o desenvolvimento e/ou aprimoramento de produtos e serviços com modelo de negócios inovadores nos diversos segmentos da economia criativa no estado da Bahia. O programa é uma iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Bahia (Sebrae Bahia).

As inscrições acontecem até 6 de setembro, através do site www.aceleramaiscriativo.com.br, onde está disponível o edital do programa. Serão selecionados 15 projetos dos segmentos da economia criativa que serão acelerados ao longo de três meses. São considerados segmentos da economia criativa aptos a participar do programa, iniciativas nas áreas de: artes cênicas, música, artes visuais, literatura e mercado editorial, audiovisual, animação, games, software aplicado à economia criativa, publicidade, rádio, TV, moda, arquitetura, design, gastronomia, cultura popular, artesanato, entretenimento, eventos e turismo cultural.

O programa Acelera+ Criativo faz parte da iniciativa dos Sebrae Nordeste, em parceria com o Sebrae Nacional no “Projeto Regional Nordeste da Cadeia de Valor da Economia Criativa”, que promove ações de apoio às micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais, startups e potenciais empreendedores dos segmentos de economia criativa.

O objetivo do programa é fomentar a inovação de produtos e serviços, impulsionando o crescimento, elevando o número de empreendimentos e a qualidade de produtos e serviços inovadores na área de economia criativa nos nove estados da região Nordeste.

“Estimular os empreendedores criativos a transformar seus projetos em negócios, fortalecendo o processo criativo como negócio competitivo e sustentável é nosso objetivo principal”, comenta Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia sobre a iniciativa.

O programa conta ao todo com 12 semanas de duração, com capacitações semanais com facilitadores especialistas em diversas áreas como negócios e inovação, marketing digital, gestão financeira, jurídico para setor criativo, modelagem e validação de negócios entre outras.

Além dos encontros de conteúdo, os negócios participantes contam ainda com acompanhamento individual semanal com mentores que ajudarão nos desafios específicos de cada projeto. Ao final do programa, os negócios criativos participam de um Demoday, evento de encerramento com apresentação dos negócios para possíveis investidores do setor.

Webinários Gratuitos sobre Economia Criativa

Como forma de apresentação do programa e preparação para os concorrentes ao programa, será realizada uma série composta por quatro webinários gratuitos com temas relacionados ao setor criativo. Os encontros virtuais contarão com diversos especialistas e formadores de opinião do segmento de economia criativa e acontecerão nos dias 25 e 27 de agosto e 01 e 03 de setembro, sempre às 19h através de plataforma de transmissão.

As inscrições estarão disponíveis em breve também pelo site do programa e devem ser realizadas independente da inscrição do negócio criativo para o programa de aceleração.

Programação de Webinários Gratuitos, sempre às 19h:

25/08 (terça-feira) – Masterclass “Novas tendências para a Economia Criativa” e “Modelo e Validação de Negócios no setor Criativo”

27/08 (quinta-feira) – Gestão de Projetos Criativos

01/09 (terça-feira) – Gestão Financeira aplicada ao segmento criativo

03/09 (quinta-feira) – Comunicação e Marketing

Serviço

O quê: Programa Acelera+ Criativo | Inscrições abertas até dia 6 de setembro de 2020

Onde: Online

Quanto: Gratuito

Informações: www.aceleramaiscriativo.com.br