Programa de apoio ao empreendedorismo feminino premia 30 mulheres

‘Meu Negócio é Meu País’, programa de capacitação de mulheres donas de pequenos negócios, chegou a sua terceira fase e premiou 30 empreendedoras de Salvador e Região Metropolitana. As vencedoras foram reveladas em live no último dia 24, e ganharão assessoria individual, processo de aceleração do negócio, kit enxoval para investir no comércio e R$ 3 mil para investir em melhorias dos negócios.

A iniciativa, liderada pela marca Kuat Guaraná, em parceria com a Solar Coca-Cola e Aliança Empreendedora, faz parte do movimento “Gostinhos do meu país”, lançado pela Kuat em 2021, com o objetivo de celebrar a pluralidade das culturas regionais.

A primeira fase do ‘Meu Negócio é Meu País’ teve início em julho desse ano e selecionou 650 comerciantes, agraciadas com capacitação via WhatsApp, com conteúdos sobre educação financeira, divulgação e delivery. Deste total, 60 passaram para a segunda etapa, e após resolução de desafios, as 30 empreendedoras que mais se destacaram, ganharão consultoria e mentoria personalizada que vai até julho de 2023. Confira a lista de vencedoras no site: https://bit.ly/3faN6jr

As mentorias ajudarão a atuação e os resultados dos estabelecimentos geridos por mulheres, que também ampliarão as competências e habilidades dessas empreendedoras (Foto: Divulgação)

“Todas as 650 participantes que passaram pelo ‘Meu Negócio é Meu País’ são exemplos da potência da liderança feminina, e agora com as 30 vencedoras queremos mais que ver crescer, ajudar, efetivamente, na prosperidade desses empreendimentos regionais, e das mulheres que fazem eles acontecerem” afirmou Natália Freire, líder da marca Kuat no Brasil.

Passo a passo

O programa, que começou em julho, com palestras, debates e falas femininas, passou também por fase de desafios com as semifinalistas e agora, divulgou suas 30 vencedoras em um evento online especial no dia 24 de outubro. O projeto também conta com um momento presencial para encerramento de sua última etapa, em 24 de novembro.

Até lá, as ganhadoras do ‘Meu Negócio é Meu País’ receberão os prêmios e kits e,em dezembro, terá início o cadastro das selecionadas, fechando o ano de 2022 com encontro entre as participantes e os mentores do programa. O trabalho continuará em 2023, com as mentorias e consultorias personalizadas, que devem culminar em um encerramento com apresentação de resultados do projeto, em julho de 2023.

Esse passo a passo do projeto, reforça o compromisso do ‘Meu Negócio é Meu País’ com o apoio ao empreendedorismo feminino e a valorização da regionalidade, fomentando o sucesso de pequenos negócios voltados ao ramo de alimentação e comidas regionais. Além de aprimorarem a atuação e os resultados dos estabelecimentos geridos por mulheres, as empreendedoras ainda ampliam competências e habilidades para potencializar o sucesso de seus negócios.