Programa Morar Melhor reforma mais 100 casas em Sussuarana

O programa Morar Melhor, da prefeitura de Salvador, vai reformar mais 100 casas no bairro de Sussuarana. A ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (18) pelo prefeito Bruno Reis, que esteve no local.

Segundo dados da prefeitura, 218 casas já participaram do programa no bairro, considerando outras etapas. “É diferente da iniciativa federal Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa, Minha Vida, que, por falta de opção para construir unidades em locais centrais, acaba levando as pessoas para locais mais distantes. O Morar Melhor tem a capacidade de preservar as pessoas na própria comunidade, é um dos programas da prefeitura mais desejados na cidade”, destacou Bruno.

O programa, que foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), já reformou quase 35 mil casas em mais de 150 localidades de Salvador. Os serviços que serão feitos são escolhidos em conjunto com o beneficiado. Podem ser feitos pintura, reboco, recuperação ou troca de telhado, troca de esquadrias (portas e janelas) e instalações sanitárias. O investimento é de até R$7 mil em cada imóvel.