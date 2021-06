Programa oferece apoio psicológico gratuito a 500 famílias na Bahia

Cerca de 500 famílias baianas com filhos entre zero e seis anos estão recebendo uma atenção especial no que diz respeito à saúde mental e a promoção de um ambiente para o crescimento mais saudável dos pequenos. Por meio do Programa Crescer Aprendendo, mães e pais formam grupos no aplicativo WhatsApp para debater temas como: formação digital, direito da criança, saúde mental, violência contra crianças e mulheres, dentre outros.

Todo o processo é intermediado por uma psicóloga, que também atende individualmente em caso de necessidade. Além disto, recebem vídeos temáticos com temas de interesse, participam de lives e tem direito a um voucher alimentação durante três meses, já tendo sido distribuídos mil vouchers.

As famílias foram selecionadas em unidades escolares e um centro de atendimento a famílias e o programa é desenvolvido em parceria com a United Way Brasil. O investimento total da Dow para a iniciativa na Bahia foi cerca de R$ 350 mil. “Desde o início da pandemia estamos atentos às necessidades das comunidades do entorno. Sabemos que a pandemia trouxe uma série de impactos que fazem do apoio psicológico algo essencial para as famílias em situação de vulnerabilidade”, afirma Diego Arango, líder do site de Aratu.

“Com a pandemia, as famílias ficaram sem o suporte das escolas e com as crianças em casa o tempo todo, muitas recorrem à violência para contornar o comportamento dos pequenos”, explica a psicóloga Edinete Nogueira. Ela conta que muitas mães defendem a “palmada” como forma de educar. “Nós orientamos para a construção de uma rotina mais positiva, indicamos atividades lúdicas e conversamos sobre desenvolvimento infantil”, explica.

“Temos muitos depoimentos de mães que a partir da interação nos grupos relatam uma melhora muito grande no comportamento dos filhos”, afirma a psicóloga. O programa também tem detectado casos de abuso infantil, relacionamento abusivo e violência contra a mulher. Nestes casos, acionam as redes locais para auxiliar essas mulheres na busca de seus direitos.

A iniciativa da Dow na Bahia soma-se às outras iniciativas da campanha "Estamos mais JUNTOS do que nunca! #DowStrong", um conjunto de ações que a empresa está realizando para apoiar as comunidades do entorno de suas fábricas desde o início da pandemia. No Brasil, as iniciativas sociais apoiadas pela empresa já somaram cerca de R$ 3 milhões. Para a Bahia em específico, a empresa também já doou mil colchões hospitalares para unidades de saúde destinadas ao tratamento de pacientes com Covid-19 e 700 mil litros de álcool em gel, além de ter realizado outras ações como distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.