Programa “Tô na Área” leva 60 serviços da prefeitura para moradores do Arenoso

Pelo menos 60 ações da Prefeitura Municipal de Salvador, através do programa Tô na Área, foram levadas neste sábado (31) para moradores do bairro do Arenoso. O projeto promoveu um mutirão de serviços e inaugurou um campo de futebol, uma quadra poliesportiva e uma geomanta,.

"Administramos a cidade nas ruas, ao lado do povo, identificando os problemas e encontrando as soluções junto com a população”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, que autorizou nove intervenções na região, com investimento de cerca de R$ 700 mil.

Reis vistoriou diversas obras em execução no Arenoso. “Com esse programa, os problemas não serão resolvidos na semana que vem, daqui a 15 dias ou dentro de um mês, mas agora, imediatamente”, asseverou o vice-prefeito. Ele esteve acompanhando dos vereadores Alexandre Aleluia, Sérgio Nogueira, Demétrio Oliveira e Fábio Souza, do deputado federal João Roma, do ex-deputado José Carlos Aleluia e de diversos líderes comunitários, como Fábio Primo e Pedrinho Pepê, além de representantes de secretarias e órgãos municipais.

Na comunidade, Bruno Reis autorizou a Defesa Civil a aplicar a uma geomanta sobre uma encosta com risco de deslizamento de terra na Rua 21 de Abril, assim como determinou o início da limpeza e recuperação do canal na Rua São José, a manutenção de duas escadarias, a reforma de duas praças e intervenções em três campos de futebol, na Travessa Marluce Barreto Sales e nas ruas Barão de Mauá e Direta do Arenoso.

O “Tô na Área” promoveu mais uma edição da Prefeitura-Bairro Itinerante, na Escola Municipal do Beiru. Com dezenas de serviços disponíveis, na unidade de ensino, a população também se cadastrou em programas sociais, como o Bolsa Família, Primeiro Passo e Minha Casa, Minha Vida.

Coordenado pelo secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, o “Tô na Área” pretende intensificar a agenda de inaugurações e vistorias técnicas em Salvador. "O projeto vem ganhando força a cada edição, dando uma nova cara aos bairros da capital baiana. A gente chega e deixa tudo massa, levando diversos serviços de manutenção e acolhimento para as comunidades", avaliou Galvão.

A Prefeitura, segundo Bruno Reis, ainda realizou serviços de paisagismo, poda, pintura, operação tapa-buraco e intervenções na iluminação pública. O projeto contou ainda com a coleta, capinação, roçagem e lavagem de vias.