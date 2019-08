Programa ”Tô na Área” levará serviços da Prefeitura para comunidades aos finais de semana

Seria preciso ir até o centro da cidade. Mas, neste sábado (10), Adriana da Silva, 35, conseguiu resolver o problema quase à porta de casa, no bairro de Boa Vista de São Caetano. A região recebeu a primeira edição do Tô Na Área, projeto da Prefeitura de Salvador que pretende levar serviços, obras e programas para diferentes bairros da cidade. O objetivo é justamente descentralizar o acesso e facilitar o atendimento.

Adriana da Silva foi beneficiada pelo programa

Foto: Fernanda Santana/CORREIO

A diarista, por exemplo, conseguiu regularizar a situação no Primeiro Passo. "Tava já pensando em ter que ir longe resolver isso". Nesta edição, uma feira foi instalada na Escola Municipal Helena Magalhães, com 50 serviços como marcações de consultas médicas e cadastro em outros programas como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Familia. Também houve ação de vacinação contra o sarampo.

Nascida e criada em Tancredo Neves, Nane Moraes, 30, aproveitou para fazer tudo de uma vez. Tomou vacina contra sarampo e se cadastrou no Minha Casa, Minha Vida, em busca de uma melhor moradia para ela e os dois filhos. "O pessoal do bairro tava comentando e eu vim aqui ver. Falta oportunidade para a gente, aí a gente vem", conta.

Duas horas depois do início do evento, o grupo de atendentes estimavam ter auxiliado 500 pessoas na Prefeitura Bairro itinerante - a mais próxima fica no Largo do Tanque. Já os cobertos pela vacina, 100. O prefeito ACM Neto participou do lançamento e afirmou que o objetivo é visitar, todos os sábados, um bairro diferente. "Todo sábado e às vezes domingo. Assim podemos ouvir e dar o melhor atendimento à comunidade", afirmou o prefeito que estava acompanhado do vice e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis; do secretário das Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão; demais gestores municipais e população.

A programação ainda envolveu caminhadas pelas ruas do bairro, ordem de requalificação da escadaria da Travessa Santa Clara, vistoria em duas praças, e outras duas ordens de serviço para revitalizacao de um canal e de um campo.

"O objetivo do Tô na Área é levar a Prefeitura a cada canto da cidade, reforçando as ações de descentralização da administração municipal que vem sendo realizadas desde 2013. O projeto, que vai acontecer todos os sábados e, eventualmente, aos domingos, é composto por serviços como limpeza, iluminação, saúde e educação, e também obras. Somente hoje, todos os órgãos municipais estão aqui, realizando mais de 64 ações envolvendo serviços de atendimento e infraestrutura. A expectativa das comunidades é ver os problemas resolvidos e a Prefeitura chega para realizar as obras",afirmou ACM Neto

A programação também envolveu caminhadas pelas ruas do bairro, desde a Praça Fonte da Vida, no final de linha, até o Campo do Poeirão, onde foram assinados pelo prefeito ACM Neto o decreto de instituição do projeto e as ordens de serviço para recuperação do Canal e do Campo do Poeirão, antigas demandas da população. Também foram realizadas vistoria nas praças da Mangueira e das Pitangueiras.

Profissionais da Secretaria de Manutenção (Seman) realizaram serviços como poda de árvores, paisagismo, operação tapa-buraco, pintura de praças e quadras e manutenção de pequenos canais. Além disso, estiveram presentes equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), Diretoria de Iluminação Pública, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizando a campanha de vacinação contra o sarampo.

As próximas localidades de Salvador contempladas serão divulgadas em breve.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier