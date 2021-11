Programação de Natal do Shopping da Bahia inclui paradas nos finais de semana; confira

Com o tema “Cultivando o Natal”, o Shopping da Bahia inaugura neste sábado (6) sua tradicional decoração de fim de ano. Esse ano, a decoração vai ter elementos inspirados em fazenda, plantações e alimentos, como maneira de celebrar também o cultivo da alma através de bons sentimentos. Além disso, nos finais de semana de novembro e dezembro o estabelecimento vai ter a parada de Natal.

No sábado (6), às 16h30, acontece um dos momentos mais esperados pelos visitantes todo ano: abertura das praças e acendimento das árvores após uma linda parada musical de Natal.

O Papai Noel, a grande estrela do Natal, estará esperando a visita de todos que queiram fazer seus pedidos e tirar fotos na Praça de Eventos Newton Rique, no 2° piso, a partir das 17:30h de amanhã. Além da tradicional poltrona com o Noel, os pets vão contar com um trono especial, onde os visitantes vão poder levar seus bichinhos de estimação para tirarem fotos temáticas.

(Foto: Divulgação)

Além disso, a decoração traz ainda o Noel Jardineiro, que cultiva todas as coisas boas. Os visitantes também vão poder apreciar os bonecos animatrônicos de patos, renas e cachorros.

E, para possibilitar que o clima do Natal seja eternizado nas redes sociais dos visitantes, o shopping vai contar também com vários ambientes "instagramáveis" para quem quiser fazer o registro. Dentre eles estão os painéis "Hohoho", próximo ao Pereira Café (3° piso), o "SDB", próximo a Perini (3° piso) e o grande regador de sonhos, localizado na praça Dorival Caymmi (2° piso).

Esse ano, o Natal do shopping terá a integração inédita com o BeGreen, a primeira fazenda urbana da Bahia e a maior da América Latina, que vai poder ser visitada por crianças e adultos com ingressos a partir de R$ 12,50.

Paradas de Natal

Além da decoração especial, durante os sábados e domingos de novembro e dezembro, 20 personagens encantados vão fazer uma parada lúdica para divertir os visitantes. A atração musical itinerante acontecerá às 15h e 16h e vai ser gratuita.

Esse ano a parada vai contar a história da Fada do Natal. Dourada e com asas de borboleta, a Fada faz renascer as criaturas da floresta através da magia do espirito do Natal, e celebrar os bons sentimentos desse fim de ano.

O musical inédito conta com letras exclusivas que irão se desenrolar ao longo do percurso.

Serviço:

Paradas de Natal com Chegada do Papai Noel

Quando: Sábado, 06 de novembro

Horário: 16h30

Onde: Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores)

Quanto: Gratuito



Paradas de Natal

Quando: Todos os Sábados e domingos de novembro e dezembro, a partir de 07/11

Horário: 15h e 16h

Onde: Shopping da Bahia (Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores)

Quanto: Gratuito