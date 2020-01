Programação de Verão do Pelourinho Dia e Noite começa hoje; veja atrações

O Verão já começou fervendo em Salvador. Não pelo calor típico da estação, mas pelas festas da estação que já começam a agitar baianos e turistas. Uma delas é a programação de Verão do Pelourinho Dia e Noite, que contará com várias atividades gratuitas de janeiro a março.

A programação promete agradar todos os tipos de gosto, já que ocorrerão eventos de música, teatro e moda em um dos pontos turísticos mais famosos da capítal baiana. Ao todo, o evento que reunirá 370 artistas nos seus 53 eventos, promete reunir 60 mil pessoas.

E a festa já começa nesta quarta-feira (8), com a apresentação dos jovens da República dos Ritmos, com variadas manifestações populares em desfiles itinerantes no Pelô.

Já os grupos Swing do Pelô, Tambores e Cores e Meninos da Rocinha vão se apresentar sempre de quarta a sábado, às 16h, até o próximo dia 31 de janeiro. Depis, voltam a se apresentar no dia 10 de fevereiro.

Na quinta-feira (9), a programação é para quem tem samba no pé. Haverá apresentação do Viradão do Samba, com as presenças de Jota Zô, Samba da Vizinha e Samba de Verdade. As rodas de samba serão realizadas na Praça da Sé, Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho, às 19h30 e, depois, no Largo do Pelourinho. As demais edições acontecem nos dias 16, 23 e 30 deste mês e no dia 6 de fevereiro.

A festa segue na sexta-feira (10), com apresentações do Circuito Jorge Amado encenadas pelo Polo de Teatro Itinerante (Poti), que apresentará um espetáculo de teatro musical pelas ruas do Pelô. As apresentações também acontecerão nos dias 17, 24 e 31 de janeiro e dias 7 e 14 de fevereiro, sempre às 19h, saindo do Largo do Pelourinho.

Mais tarde, às 20h, começa a série de shows do Arte no Paschoal, sempre às sextas-feiras, com artistas baianos, na Cruz do Paschoal, no Santo Antônio Além do Carmo. Nesta edição, que homenageia as mulheres, o primeiro show será de Sylvia Patrícia. Os próximos encontros são com Cláudia Cunha, no dia 17; Matilde Charles, no dia 24; e Ana Paula Albuquerque, no dia 31. Também haverá apresentação no dia 7 de fevereiro.

Orquestras

Os festejos não param no fim de semana, claro. No sábado (11), às 17h, é a vez dos grupos do Polo de Orquestras do Pelourinho (Popelô) fazerem um som no Cruzeiro do São Francisco e nos ensaios abertos no Largo do Pelourinho. Em cadeiras, o público poderá conferir os concertos com a Orquestra São Salvador, do maestro Fred Dantas. No dia 18, a apresentação será da Orquestra de Câmara de Salvador, com o maestro Ângelo Rafael. Já no dia 25, será a vez do Sanbone Pagode Orquestra, do maestro Hugo Sanbone.

Já os ensaios abertos ficarão a cargo da Afrosinfônica, do maestro Ubiratan Marques. A apresentação será a partir do dia 15, às 17h, na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. Ele também fará apresentações nos dias 22 e 29 de janeiro e 5 de fevereiro.

Moda

Passado o Carnaval, o Pelourinho Dia e Noite inicia em março os eventos de moda. O Moda Urbana Descolada do Centro Histórico (MUDE) promete trazer à tona propostas de designers, estilistas, costureiros e artesãos do Centro Histórico, que têm nas lojas e ateliês com peças autorais.

Ao todo, serão 106 profissionais diretos e 580 indiretos, 476 postos de trabalho diretos e sete ações no Pelourinho Dia e Noite. O projeto integra o programa Salvador 360, eixo Centro Histórico, e foi criado e coordenado pela Diretoria de Gestão do Centro Histórico, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). A programação completa estará disponível no site www.pelourinhodiaenoite.com.br.