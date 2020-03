Proibido abrir: 28 estabelecimentos são interditados só neste fim de semana

Após abrirem as portas e funcionarem normalmente, contrariando um decreto municipal, 28 estabelecimentos, entre bares, restaurantes e lojas, foram interditados em Salvador apenas neste fim de semana. A medida é preventiva contra o avanço da pandemia do novo coronavírus.

A força-tarefa de fiscalização foi feita pela prefeitura, que visitou 730 espaços comerciais da cidade no sábado (28) e no domingo (29). No primeiro dia, 21 locais foram interditados, com cinco alvarás de funcionamento cassados. Já no dia seguinte, foram sete estabelecimentos interditados, sendo cinco bares e restaurantes localizados em Mata Escura, Arenoso, Cabula VI e Brotas e duas lojas de conveniência de postos de combustíveis, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) e no bairro de São Caetano. Houve cassação de dois alvarás.

Entre 18 e 29 de março, a prefeitura já fiscalizou 3.539 estabelecimentos da capital baiana: 1.885 bares e restaurantes, 508 academias, 483 instituições de ensinos (faculdades, cursos, escolas, creche), 264 templos religiosos, 17 casas de eventos, três cinemas, um parque infantil, 80 shoppings/centros comerciais, 19 call centers, 19 obras, 112 clínicas de estética e salão de beleza, 28 supermercados e 79 lojas em comércio de rua, com área superior a 200 metros quadrados.

Ao todo, 85 espaços foram interditados, sendo 18 instituições de ensino, 27 lojas, um shopping, 20 bares/restaurantes, uma clínica, sete salões de beleza/barbearia, uma delicatessen, três lojas de conveniência de posto de combustível, quatro depósitos de bebidas, além de três obras.



É possível denunciar espaços que não estejam cumprindo o decreto. Para isso, qualquer cidadão pode ligar para o telefone 160 ou alertar a situação pelo site falasalvador.ba.gov.br. É possível ainda se manifestar pelo e-mail ouvidoria@salvador.ba.gov.br ou, ainda, pelo Instagram@ouvidoriadesalvador.