Projeto Baleia Jubarte realiza expedição para estudar impacto da pandemia nos cetáceos 

Ao redor do mundo, pesquisadores estão trabalhando para avaliar os impactos da pandemia do coronavírus nas populações de baleias já que a redução significativa e continuada da atividade humana reduziu significativamente o nível de ruído nos oceanos, bem como o risco de colisões de baleias com navios. Para contribuir com o estudo, o Projeto Baleia Jubarte inicia nesta semana um cruzeiro de pesquisa de longo curso, a bordo do catamarã Skipper, saindo da Praia do Forte, no litoral norte baiano, com destino a Vitória, capital do Espírito Santo.

O percurso incluirá um levantamento das jubartes no Banco dos Abrolhos e terá várias paradas em localidades da costa - Morro de São Paulo, Barra Grande, Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Cumuruxatiba e Caravelas - onde a equipe de pesquisadores do Projeto realizará encontros com parceiros locais. Os estudiosos se encontrarão com os operadores de Turismo de Observação de Baleias para entender a realidade de trabalho local e os desafios de enfrentar a pandemia.

A expedição vai percorrer mais 1.000 milhas realizando diversas atividades de pesquisa, como a contagem dos animais avistados, foto-identificação de indivíduos, fotogrametria e registro visual para avaliação de condições de saúde, biópsias de pele e gordura para estudos genéticos e de contaminação por poluentes, e monitoramento acústico do ambiente marinho e do canto das baleias com hidrofones. O projeto vai produzir um documentário sobre a expedição com finalidade educativa e de conscientização pública.

Segundo o Coordenador de Comunicação do Projeto Baleia Jubarte e chefe da expedição, Enrico Marcovaldi, é difícil avaliar com precisão os efeitos da redução da atividade humana pela pandemia sobre as baleias em uma única temporada. “Esperamos que os registros feitos, aliados ao que se está estudando em outras áreas reprodutivas de grandes baleias ao redor do planeta, nos ajude a entender melhor esse contexto e com isso contribuir ainda mais para a sua proteção”, afirma.

A população brasileira de baleias-jubarte é estimada em cerca de 20.000 animais, que frequentam a costa brasileira do Sudeste e Nordeste entre junho e novembro para acasalar, parir e amamentar seus filhotes.