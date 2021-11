Projeto com Jogos de Educação Financeira para escolas públicas abre vagas para novos municípios em 2022

Um jogo de tabuleiro e outro de cartas, que visa exercitar, as habilidades de poupar, empreender e investir, com atividades que podem ser realizadas a partir dos primeiros anos escolares até alunos do ensino médio. A proposta com os Jogos Piquenique e Bons Negócios, realizada pelo Instituto Brasil Solidário, conta com ações mobilizadas não só no Brasil, mas já atendendo escolas em Santiago, no Chile, com versões em português e espanhol.

No território baiano, tem fomentado adesão nas redes municipais de 9 cidades: Boquira, Dias D’ávila, Gentio do Ouro, Ibitiara, Iraquara, Irecê, Lençóis, Luis Eduardo Magalhães, Palmeiras, além de uma proposta com a Associação Mosaico de Amor, na capital, Salvador, com atividades para os jovens da comunidade de Beiru Tancredo Neves.

A iniciativa agora tem foco de chegar a 1 milhão de alunos beneficiários, já abrindo para o cadastro de adesão 2022, aos municípios interessados, que podem entrar em contato através do Instagram @brasilsolidario. As ações acontecem de forma gratuita, envolvendo desde formações para os professores até a entrega dos jogos para todas as escolas atendidas pelo projeto.

Ao todo, 29.212 professores e 487.266 mil alunos já são beneficiados pelo programa no Brasil e mais de 10 mil alunos na experiência chilena. A proposta já alcançou 2.005 escolas em 14 estados do Brasil. Durante a pandemia, o projeto adaptou o Jogo Piquenique para uma plataforma Online, em formato de “game”, que já está disponível na versão em português e espanhol.

A iniciativa, que acontece desde 2017, vem fomentado um modelo de aprendizagem ativa dentro das escolas públicas, onde alunos a partir de 6 anos de idade, já começam a participar das atividades, que introduzem além dos conceitos de educação financeira possibilita outras questões interdisciplinares, como por exemplo economia de água, luz, reciclagem, alimentação saudável, gentileza, consumo consciente, decisões por impulso, mobilidade urbana e respeito.

Expansão no Brasil

O projeto já foi fomentado em escolas das regiões do Maranhão, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, São Paulo, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia.

O projeto possui um portal na internet reunindo tudo sobre os jogos, além de vídeos, tutoriais, dicas sobre finanças e planos de aula: www.vamosjogareaprender.com.br

Com formatos direcionados para cada idade e etapa escolar, todo o material pedagógico foi desenvolvido alinhada a Nova Base Nacional Comum Curricular, e possui certificação pela Estratégia Nacional de Educação Financeira ENEF.

Caso de impacto e transformação social: para além dos muros da Escola!

Atuando com crianças e jovens da comunidade de Beiru Tancredo Neves, em Salvador (BA), a Associação Mosaico de Amor recebeu a proposta com os Jogos de Educação Financeira, que chegou somando forças aos projetos e ações socioeducativas ofertadas aos moradores da região, com foco em abrir novas oportunidades de capacitação e a inserção no mercado de trabalho dos jovens de todo o entorno.

Segundo a estudante Sarah Caroline Neri, que é mobilizadora musical e aprendiz de violino na Associação Mosaico de Amor, a oficina de educação financeira proporcionou um novo olhar sobre como se preparar para o futuro, entendendo a importância do consumo consciente e do planejamento financeiro.