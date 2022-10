Projeto da Limpurb ensina crianças de escolas municipais sobre sustentabilidade

Para finalizar as celebrações do Dia das Crianças, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) realizou o segundo dia do projeto “Fala, gari” na Escola Municipal Osvaldo Cruz, nesta quinta-feira (13). Os agentes de limpeza foram para a sala de aula para compartilhar seus saberes e vivências em um bate-papo divertido com os pequenos. A ação também aconteceu na terça-feira (11) no CMEI Deputado Lourival Evangelista.

A diretora da Escola Municipal Osvaldo Cruz, Cátia Sueli Cerqueira, destacou a importância do projeto na vida nas crianças que estudam na unidade. "Essa iniciativa impacta muito positivamente para o processo pedagógico da escola, vamos poder pegar tudo que foi discutido aqui, especialmente sobre a identidade dessas pessoas que estão nas ruas cuidando da nossa cidade e trazer para que as crianças reconheçam essas pessoas como parte da nossa sociedade", destacou.

Ao todo, 50 crianças de seis a oito anos foram contempladas com a iniciativa, que também contou com a distribuição de fardamentos do Clubinho da Limpurb, brinquedos confeccionados por meio de material reciclável, kit pinturinha e um brinde especial para os ganhadores do “Quiz Limpurb”. "As crianças aprenderam sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente de forma lúdica, são ensinamentos importantes que que eles vão sempre lembrar", acrescentou a diretora.

Além da participação da engenheira ambiental e sanitarista da Limpurb, Rosemary Mascarenhas, o Núcleo Integrado de Estudo em Zoologia e a Empresa Junior de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Bahia também fazem parte das apresentações e brincadeiras sobre a importância do descarte correto de resíduos e a importância dos três “R”s da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar.

O presidente da Limpurb, Omar Gordilho, destou que ações como essa com certeza ficarão registradas na mente e no coração dos pequenos. "Sabemos o potencial multiplicador que as crianças tem e o quanto elas também podem conscientizar seus familiares, vizinhos e amigos. Por isso, temos certeza que tudo que for aprendido vai contribuir para a formação de cidadãos cada vez mais responsáveis por nossa cidade e pelo meio ambiente”, destacou.