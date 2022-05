Projeto de capacitação de jovens adultos retoma aulas após dois anos em Camaçari

A aula inaugural do Projeto Seja! Saberes da EJA acontece nesta quinta-feira (5), às 18h30, no Teatro Alberto Martins, Rua Eixo Urbano Central, em Camaçari. A nova turma é composta por 105 estudantes e marca a retomada do projeto após dois anos de interrupção em razão da pandemia da covid-19.

Patrocinado pela Braskem e executado pelo Serviço Social da Indústria (SESI), o Projeto SEJA! Saberes da EJA é voltado para jovens e adultos acima dos 18 anos das cidades de Camaçari e Dias D’Ávila, ambas localizadas na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A seleção dos participantes foi realizada por meio da internet, tendo como pré-requisitos, além da idade, ter o ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto.

Na edição 2022 do projeto, além de garantir a conclusão do ensino médio, os participantes terão acesso a uma das três formações de qualificação profissional: Agente de Inspeção de Qualidade, Conferente e Assistente de Planejamento e Controle da Produção, todos com carga horária de 160 horas. Os cursos serão ministrados pelo SENAI Bahia, também parceiro desta iniciativa.