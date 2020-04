Projeto distribuirá máscaras em transportes públicos de Salvador; veja como ajudar

Para ajudar os baianos em meio à pandemia do novo coronavírus, a Associação Comercial da Bahia, em parceria com a Leiaute Propaganda, lançou uma campanha para compra e distribuição de máscaras para a população. O objetivo é auxiliar na proteção das pessoas e, assim, reduzir o risco de contágio da covid-19.

(Divulgação) (Divulgação)

O projeto, que foi lançado nesta segunda (6), não começa do zero. Inicialmente, já foram compradas 150 mil máscaras que serão doadas gratuitamente. Para dar continuidade e adquirir mais material, o grupo disponibiliza dois formatos de doação.O primeiro deles, voltado para os cidadãos comns, é através da tradicional transferência ou depósito bancários para uma conta bancária do Bradesco (ver dados abaixo). O outro, é voltado para empresários.

“No caso da pessoa física, é só doar o valor, aí as máscaras vão ser distribuídas nos transportes públicos. Há também outra opção: o empresário que quiser fornecer máscaras para seus funcionários pode se valer do ganho de escala e da logística que a ACB já desenvolveu”, explica o presidente da associação, Mário Dantas Dantas.

De acordo com a associação, as máscaras distribuídas serão de pano, já que elas conseguem conter as gotículas tanto de dentro para fora como de fora para dentro.

“Ela pode ser lavada durante meses. Vai fazer com que não faltem as máscaras hospitalares para os profissionais da saúde. Temos a esperança que essa ação ajude a conter o contágio obtendo o tão almejado achatamento da curva e, assim, evitando o colapso do sistema de saúde”, completou o presidente.

Quem quiser ajudar com qualquer valor, pode fazer a doação na conta da própria Associação Comercial da Bahia:

Bradesco

Conta Corrente: 75960-0

Agência: 3567-0

CNPJ: 15.231.210/0001-68

Foto: Reprodução

