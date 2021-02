Projeto gratuito tem inscrições abertas para formação de mulheres no audiovisual

Estão abertas as inscrições para o projeto Laboratório Sala de Roteiristas, um espaço de formação para os estudos e desenvolvimento de roteiros escritos por mulheres roteiristas iniciantes. O curso é totalmente gratuito, 100% online. Podem se inscrever mulheres acima dos 18 anos, moradoras do estado da Bahia há pelo menos 2 anos e que não tenham nenhum roteiro já filmado. As inscrições são gratuitas e estão abertas desta segunda-feira (01/02) até o dia 14/02: Clique aqui para se inscrever.

A ideia é criar um espaço que se aproxime de uma sala de roteiristas virtual, buscando promover o intercâmbio de ideias, conceitos, habilidades e experiências entre as participantes, o Laboratório Sala de Roteiristas proverá a formação através de três oficinas de roteiro e cinco MasterClasses sobre mercado audiovisual e direitos autorais. O projeto foi idealizado pela Argonautas Filmes.

Serão disponibilizadas 60 vagas, distribuídas em três oficinas, com 20 participantes em cada uma delas: Roteiros de Ficção em animação, Ficção Live Action e Documentário. No total, 50% das vagas são destinadas às mulheres negras, 10% para mulheres indígenas e 30% para residentes no interior da Bahia. As MasterClasses serão gratuitas e abertas ao público em geral, através de inscrições que serão previamente divulgadas na imprensa e redes sociais do projeto.

A divulgação do resultado das inscrições acontecerá no dia 16 de fevereiro, no site do projeto.

As oficinas acontecem através de encontros online com três horas de duração, entre os meses de fevereiro e março, totalizando 24 horas de formação. Já as MasterClasses, também virtuais, terão duração de duas horas. Ao todo, serão dois meses de atividades.

Roteirista Carollini Assis vai ministrar uma das oficinas do curso

O Laboratório Sala de Roteiristas conta com a coordenação pedagógica de Maíra Bianchini, doutora em Comunicação e pesquisadora dedicada ao estudo do mercado audiovisual brasileiro e internacional. As oficinas serão ministradas pela roteirista e produtora audiovisual, Carollini Assis, pelo roteirista e doutor em Artes Cênicas, Victor Cayres e pelo roteirista e mestre em Educação, Gustavo Erick, co-fundador da Argonautas Filmes.

SERVIÇO

Laboratório Sala de Roteiristas

Quando: Inscrições abertas até 14/02/21

Onde: linktr.ee/saladeroteiristasbr