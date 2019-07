Projeto leva estudantes de escolas municipais para roteiros históricos de Salvador

Começa nesta quarta-feira (24) a segunda edição do Circuito #Reconectar. A iniciativa, que terá duração até novembro, levará alunos de 10 escolas da rede municipal de ensino para passeios históricos pela capital baiana.

O passeio é conduzido por um guia da Pheregrinos Culturais que apresenta os pontos turísticos aos alunos e fala sobre o contexto histórico de cada um deles. A linguagem do passeio é informativa e associada às novas tecnologias, já que elas são contadas a partir dos monumentos com as placas de QR Code.

Nesta quarta, os contemplados foram os alunos da Escola Municipal Jorge Amado, em Itapuã, que fizeram o passeio do Circuito 1 – Vila Primitiva, que compreende o trecho entre o Forte São Diogo ao Cristo da Barra. A próxima turma, que fará o roteiro na próxima terça (30) será a da Escola Municipal Cidade de Jequié, na Federação, que percorrerão o Circuito 2 – Centro Histórico, da Praça da Sé à Praça Castro Alves.

O projeto, que é promovido pela prefeitura por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), tem como objetivo estimular o interesse de estudantes, moradores e visitantes sobre os símbolos que marcam a história e identidade de Salvador. Além disso, visa possibilitar o acesso e a divulgação de informações sobre os monumentos públicos da cidade.

Até novembro, a expectativa é que alunos do Fundamental II percorram um dos dois circuitos turísticos e históricos da capital baiana, montados pela Gerência de Patrimônio Cultural da Fundação (Gepac). As visitas acontecem duas vezes por dia, sendo uma no turno da manhã, das 7h30 às 11h30, e outra à tarde, das 13h30 às 17h. Para facilitar o transporte dos estudantes, a FGM disponibilizará um ônibus climatizado.

O Circuito #Reconectar também tem parcerias da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

Segunda edição do projeto começou nesta quarta (24) (Foto: Jefferson Peixoto/Secom)

Confira os roteiros divulgados pelo #Reconectar:

1 – Vila Primitiva (Forte São Diogo ao Cristo da Barra)

A rota da cidade primitiva, povoação onde estava instalada uma vila tupinambá e por onde passaram os estrangeiros que desembarcavam pela larga barra da Baía de Todos-os-Santos, ou seja, pela Ponta do Padrão, entre o Farol e o Porto da Barra. Ali se instalou Diogo Álvares, o Caramuru, e extensa família; Francisco Pereira Coutinho, capitão donatário; e depois Tomé de Sousa, governador-geral, até a fundação da cidade. Esse roteiro dá conta do cerne da cidade, chamado “caminho do conselho”, de onde saiam às principais decisões da província e onde estão importantes exemplares de templos religiosos, fortificações e marcos.

2 – Centro Histórico (Praça da Sé a Praça Castro Alves)

A rota da cidade fundada por Tomé de Sousa, primeiro governador geral do Brasil, em 1549, compreendida entre duas portas: Santa Catarina, ao norte, e Santa Luzia, ao sul. Eis a cidade planejada, o centro administrativo do país, a “Cabeça do Brasil”, onde estavam instalados importantes pólos do poder colonial: Palácio Rio Branco (sede do governo), Casa de Câmara e Cadeia, e Catedral da Sé (demolida no século XX, em prol da modernidade). A história de Fundação da Cidade do Salvador pode então ser lida através dos edifícios e monumentos instalados nesse roteiro.