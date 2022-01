Projeto mapeia profissionais LGBTQIA+ que atuam na área do audiovisual em Salvador

O Projeto Película Colorida vai mapear profissionais LGBTQIA+ que atuam na área do audiovisual em Salvador. Objetivo é lançar um website com currículos e perfis de pessoas que trabalhem na área. O banco de dados dará origem ainda a um documentário.

Gratuitas, as inscrições começam na segunda-feira (24), vão até 25 de fevereiro e podem ser feitas por meio do link (clique aqui)

É do banco de dados que sairão alguns personagens para o documentário. A produção audiovisual vai promover um espaço de troca de conhecimentos, pluralidade de falas e representações, discutindo sobre diversidade de gêneros e sexualidades no campo da cultura, mais especificamente no mercado de produção audiovisual. O filme vai reunir depoimentos, registrar e documentar o protagonismo, atuação e vivências desses profissionais e será veiculado no canal do projeto no Youtube.

Todo o processo pode ser acompanhado ainda pelas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram: @peliculacolorida. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão/PABB, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.