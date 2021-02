Projeto Pele Preta realiza oficina de produção de Podcast para estudantes da rede pública

O projeto Pele Preta realizará, ao longo do mês de março, oficinas gratuitas de produção de podcast para alunos da rede pública de ensino. A proposta é tornar acessível o conhecimento acerca das técnicas e da produção de um podcast, com foco na produção de conteúdos afirmativos para estudantes de escolas públicas, com idade entre 15 e 18 anos.



As aulas serão ministradas pela produtora cultural Francis Cardoso e pelo jornalista Rafael Santana, dois dos idealizadores do projeto, nos quatro sábados de março (6, 13, 20 e 27).



A atividade será oferecida para duas turmas de 100 alunos, sendo que cada grupo terá aulas em dois sábados, com carga horária total de 8 horas. Os jovens poderão acompanhar virtualmente por computador ou celular.



Ao fim da atividade, os participantes do projeto receberão um e-book com o material didático da oficina e um certificado digital de participação. As inscrições já estão acontecendo para alunos de escolas selecionadas previamente para o projeto e para demais estudantes a inscrição estará disponível no período de 01 a 05 de março, através do link https://taplink.cc/pelepretassa.



Serviço

O que: Oficinas de Produção de Podcast

Quando: 6 a 27 de março

Público: Estudantes de escola pública entre 15 e 18 anos

Gratuito

Inscrições: https://taplink.cc/pelepretassa.