Projeto social ensina boxe para cerca de 200 jovens em comunidade de Salvador

Nas ruas de São Cristóvão, em Salvador, o treinador e lutador de boxe Reinaldo Solis, 41 anos, é responsável por ensinar a arte do pugilismo para cerca de 200 jovens da comunidade. Criado há 12 anos, o “Projeto Social Objetivo Olímpico” mudou a vida de gente e agora ele próprio passará por uma mudança.

A VOAA, plataforma de financiamento coletivo do site Razões Para Acreditar!, decidiu contar a história do projeto e iniciar uma vaquinha para a construção de um centro de treinamento.

A meta é arrecadar R$ 60 mil para a compra de um ringue, que custa R$ 34,9 mil, e equipamentos como sacos de luta, luvas e pesos, no valor de R$ 18 mil. O local onde tudo isso será instalado já está garantido. O projeto ganhou um espaço para realizar os treinos e montar o futuro ringue, ele ainda precisa de reformas, mas os próprios alunos estão dando conta do recado.

(Reprodução/Redes sociais) (Reprodução/Redes sociais) (Reprodução/Redes sociais)

“Com esses recursos, Reinaldo contou que poderão atender o dobro de crianças e jovens! Inclusive, um amigo dele já garantiu o aluguel de um espaço bem legal. O projeto também auxilia com cestas básicas esses alunos, já que muitos são filhos de dependentes químicos e alcoólatras”, informa a divulgação da vaquinha.

Os atletas formados pelo projeto já conquistaram 48 títulos regionais e 11 nacionais, além de 9 deles terem entrado para a seleção brasileira. Em abril deste ano, o atleta Ezequiel Cruz, aluno do projeto, chegou à sexta colocação no ranking mundial de boxe. O campeonato foi realizado na Polônia, para onde Ezequiel e o treinador Reinaldo só conseguiram ir através de apoio. A expectativa é que, com a nova estrutura, os resultados sejam ainda melhores.

Até o momento, foram arrecadados R$ 10.771,10. A campanha segue por mais 10 dias.