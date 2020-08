Projeto social precisa de doações para continuar atuando na Zâmbia; saiba como ajudar

O projeto Malalo Sports Foundation (MSF) da Youth Press and Development Organization está enfrentando dificuldades para manter seu suprimento de alimentação e kits de higiene para o combate à covid-19 em uma comunidade na cidade de Chililabombwe, na Zâmbia. A iniciativa, que estimula a participação comunitária no esporte e na educação, teve suas atividades interrompidas devido à pandemia.

O Malalo Sports Foundation ajuda mais de 2.000 crianças e jovens zambianos através de esportes como futebol e xadrez, além de educá-los em relação ao HIV e malária, endêmicos na região. A comunidade tem passado por dificuldades devido à pandemia da covid-19. Sem poder trabalhar, as famílias estão precisando de alimentos e materiais de proteção contra o coronavírus como máscaras e álcool em gel.

O Malalo Sports Foundation ganhou o reconhecimento e suporte do subsecretário-geral da ONU, Wilfried Lemke, em 2012. “Eu tenho esperança que esse projeto continuará com seus esforços excepcionais e eu gostaria de encorajar todos os patrocinadores e parceiros a considerar o suporte pela iniciativa”, afirmou em carta para o MSF.

Para ajudar a comunidade através de doações de qualquer valor, clique neste link. Com R$ 1,20 é possível comprar uma máscara; R$ 25,00 se alimenta uma família de seis pessoas e R$ 5,00 se compra uma garrafa de álcool em gel.

Zâmbia

Com população de aproximadamente 17 milhões, o número oficial de casos de covid-19 no país chegou a 7.022. Porém, de acordo com a pesquisa feita pelo Our World in Data da Universidade de Oxford, essa taxa é potencialmente maior, já que os testes são limitados.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a taxa de pobreza da Zâmbia é de 54,4% e, pelos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 1000 crianças nascidas, 58 morrem antes de completarem 5 anos.