Projeto Tamar recebe exposição sobre reciclagem e vida marinha

Um dos principais centros de proteção à vida marinha do país, o Projeto Tamar, localizado na Praia do Forte, abriu as portas neste fim de semana para a exposição Vida Marinha em Ferro, que se estenderá até o dia 12 de abril.

A mostra foi elaborada pelo artista plástico Cau Specht, que montou esculturas a partir de peças automotivas, catracas de bicicleta, chapas, vergalhões e parafusos recolhidos em oficinas e ferros-velhos.

Os materiais são cortados, soldados, torcidos para dar forma a peixes, caramujos, lagostas e tartarugas marinhas: “Utilizo tanques e correntes de motos velhas, betoneiras que são usadas em obras para misturar massa, e é grande o prazer de esculpir e ver esse material de refugo ganhar outra forma”, explica Cau, que também tem projetos com pinturas em telas, esculturas de madeira e fibras de vidro.

Essa é a segunda vez que o artista coloca seu trabalho em exposição no Tamar. Em 2013, o espaço também recebeu uma montagem com a mesma proposta, de reaproveitar materiais descartados no meio ambiente.

Projeto Tamar (Praia do Forte). Aberto até 12 de abril. Entrada gratuita