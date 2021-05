Projeto vai fazer coleta submarina de resíduos na Baía de Todos-os-Santos

Um novo projeto para ajudar na manutenção e proteção de mares e rios será lançado em 5 de junho pela Destilaria Paramana. Na data, primeiro dia da Semana Mundial do Meio Ambiente, começará a ação, que nesse primeiro momento será em Salvador, na Praia da Gamboa, no entorno do Solar do Unhão.

A escolha da Praia da Gamboa é considerada estratégica para a coleta de resíduos da Baía de Todos-osSantos, em função do acúmulo provocado pelo movimento natural das marés e pela falta de estrutura adequada para coleta e descarte pela comunidade local.

"Ações como essa trazem visibilidade para a causa do combate ao lixo marinho, produzido, em sua grande maioria, cerca de 85%, no continente", explica José Rodrigues, consultor técnico-científico do projeto.

Uma equipe especializada de mergulhadores vai fazer a coleta submarina. Depois, haverá um descarte adequado. A ação deve alcançar, a partir deste ponto, praias de outras cidades e países.

"A Paramana nasceu inserida na natureza. Entendemos que as empresas, mais do que nunca, devem buscar uma atuação sustentável, sendo inspiração, inclusive, para seus consumidores, entregando à sociedade mais do que produtos", diz Paulo Sérgio França Cavalcanti, fundador da marca.

O projeto Paramana Nature tem apoio da Fundação Baía Viva, organização social que atua na Baía de Todos os Santos; da Associação Comercial da Bahia; da BP Investimentos; do Worldwatch Institute, além da Limpurb e da Prefeitura Municipal de Salvador.