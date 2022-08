Projeto Viva Centro abre inscrições para curso de Produção Cultural 

O projeto Viva Centro realiza, até o próximo dia 18 de agosto, inscrições para curso de Produção Cultural com foco na elaboração e gestão de projetos, serão duas turmas. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no link:

Estão sendo oferecidas 50 vagas para a formação, que ocorrerá entre os dias 22 de agosto e 15 de setembro. Com carga horária de 40h, o curso terá aulas on-line e encontros presenciais no Escritório Bahia Criativa, localizado no bairro do Barbalho, em Salvador.

Para encerrar as atividades, será realizado um evento musical com as apresentações de Larissa Luz e Afrocidade. Os shows acontecerão no dia 17 de setembro, na Praça das Artes, no Pelourinho, e serão uma oportunidade para os participantes do curso colocarem em prática os conhecimentos adquiridos.

O Viva Centro busca atender a demanda de formação no segmento da produção cultural baiana, não apenas no âmbito teórico, mas também prático. As ações previstas possuem forte reverberação no fomento e desenvolvimento de atividades voltadas para o processo de produção, divulgação e circulação de produtos culturais.