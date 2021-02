Projota e Karol Conká mostram preocupação após saída de Nego Di: 'Serei a próxima'

O quarteto de vilões da edição virou trio após Nego Di sair grandão, como diria Lumena, nesta terça-feira (16) com mais de 98% dos votos, um recorde. Projota e Karol Conká, os outros integrantes do grupo, ficaram preocupações após a eliminação do aliado no Big Brother Brasil 21.

O rapper tinha dito que esse seria um paredão decisivo, que deixaria mais claro a opinião do público e os rumos do jogo. Nas horas seguintes à saída do comediante, ele ficou pensativo e demonstrou abatimento. Em conversa com Arthur, ele começou a contar votos.

O crossfiteiro acredita ter recebido apenas duas indicações ao paredão. “Meus votos foram de treta comigo. Você não teve voto”. O rapper, no entanto, também foi o escolhido por duas pessoas da casa.

Eles continuam o papo, e o capixaba opina: “Eu acho que nesse próximo Paredão pode respingar alguns votos para Lumena, Karol, se não ganhar liderança, eu, você, mais ainda o Gil”. O rapper diz: “Eu acho que estou de boa essa semana. Se fosse, o único seria o Gil (Gilberto). Acho que a Sarah não vota em mim”.

Já Conká foi menos otimista. Em conversa com Fiuk ela levantou a possibilidade de estar na mira do público do reality, já que mantinha uma aliança com o eliminado. "Começo a achar que eu serei a próxima", opinou.

Após o filho de Fábio Jr. sugerir que o discurso de Tiago Leifert serviu como uma dica sobre o jogo, a artista revelou um comentário que o gaúcho havia feito antes de deixar a casa na última terça-feira (16).

"Ele chegou a falar: 'Se eu sair, vai dar pra entender o jogo'", contou ela, que completou em seguida: "Eu começo a achar que eu serei a próxima."

Durante o papo, Karol começou a mudar o discurso em relação aos seus desafetos da casa, aparentemente, com medo de estar queimada do lado de fora do confinamento. Diferentemente do que costumava fazer, ela amenizou os ataques envolvendo a atriz Carla Diaz. "Eu tô morrendo de vontade de conversar com ela porque ela tá com um atrito com a Lumena [Aleluia]", disse.

Em seguida, a curitibana ainda aliviou sua participação nas humilhações envolvendo Lucas Penteado, que desistiu do reality, e jogou tudo nas costas de Nego Di. "Ele falava do Lucas. [Falava] de um jeito sem paciência", acrescentou.