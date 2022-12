Promessa da base, Carlos não é mais jogador do Vitória

O ciclo de Carlos no Vitória chegou ao fim. Promessa da base, o zagueiro de 22 anos não virou realidade com a camisa principal do Leão. O jogador tinha contrato até abril de 2024, mas acertou a rescisão de forma amigável com o clube e não defende mais as cores vermelha e preta. O distrato já foi assinado e será publicado em breve no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Carlos não fazia parte dos planos do Vitória para a temporada 2023 e, por orientação do clube, não se apresentou no dia 28 de novembro, quando foi iniciada a pré-temporada na Toca do Leão. Não esteve no centro de treinamento e se despediu através das redes sociais.

"Todo ciclo em algum momento chega ao fim... Aqui no Vitória tive a honra de iniciar minha história no futebol. Sorri, chorei, cresci e aprendi. Só tenho boas lembranças e gratidão a todos os que participaram desta caminhada ao longo desses 12 anos no clube", escreveu o zagueiro em sua conta pessoal no Instagram.

Carlos chegou à Toca do Leão com 10 anos de idade, se tornou uma promessa na base, mas não conseguiu se firmar no elenco profissional do Vitória.

Carlos se profissionalizou em 2020, quando fez cinco jogos com a camisa do Vitória, quatro pelo Baiano e um pela Copa do Brasil. Em outubro daquele ano, ele foi emprestado ao Palmeiras e defendeu a equipe sub-20 do clube paulista.

De volta à Toca do Leão em 2021, Carlos jogou o Brasileiro de Aspirantes com o rubro-negro e em janeiro deste ano voltou a integrar o grupo principal, mas só recebeu uma oportunidade e bem curta. Geninho o tirou do banco nos acréscimos do triunfo por 2x0 contra o Glória-RS, no dia 23 de março, quando o Vitória assegurou a classificação à terceira fase da Copa do Brasil.

O zagueiro até subiu no trio elétrico para comemorar o sucesso do Vitória na Série C do Brasileiro, mas não teve sequer uma oportunidade na competição com Fabiano Soares e o atual técnico João Burse.

No elenco profissional atual, o Vitória tem cinco zagueiros: Camutanga, João Victor, Marco Antônio, Dankler e John. Os três últimos são frutos da base, mas Dankler foi recontratado para a próxima temporada, aos 30 anos, após defender outros clubes.