Promoção do CORREIO atrai leitores e esgota exemplares em 3h

O CORREIO viveu quase 42 dos quase 472 anos da história de Salvador - idade que a cidade completa já na próxima segunda, dia 29 de março. E todo o mundo quer dar um jeitinho de comemorar a data querida da capital baiana. A homenagem do CORREIO neste ano foi uma das ações preferidas dos leitores do jornal: um copo temático, que foi para os pontos de venda nesta sexta (26) e esgotou em pouco mais de 3h.

Desde a quinta-feira já tinha gente reservando no ponto de Pedro de Almeida, 52 anos. E que foram buscar o exemplar vendido por R$2,50. Gerente do mercado leito, Mara Salmeron afirmou que os 16 mil exemplares distribuídos pelo Estado foram vendidos. Isso mesmo: tanto na capital, quanto no interior. Em Feira de Santana, cerca de 4 mil exemplares a mais foram enviados - e vendidos.

Foi o caso de dona Maria Santana, que garantiu o seu exemplar e elogiou a beleza do copo. "É uma ação muito legal, bonita. Eu gosto muito da cidade, adoro esses copos então foi juntar o útil ao agradáve", afirmou.

Mara Salmeron explica que a ação é uma maneira de expressar o carinho por Salvador e uma forma de se conectar com a cidade, mesmo neste momento em que há necessidade de ficar em casa e que não dá para aproveitá-la do jeito tradicional: curtindo as praias, festas e o dia-a-dia tipicamente soteropolitano.

Assinantes do CORREIO ainda podem garantir os seus exemplares. Ao invés de ir até os pontos de venda, os assinantes podem solicitar os ítens do conforto de casa, pela Central de Atendimento através do número de telefone 3480-9140 ou por e-mail no assinante@correio24horas.com.br.

