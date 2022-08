Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa hoje, com dois blocos diários de 25 minutos

Às 7h de hoje (26), as rádios brasileiras iniciam a transmissão do primeiro bloco do horário eleitoral obrigatório para o primeiro turno das eleições de outubro. As transmissões, que permanecem no ar até o dia 29 de setembro, acontecem em dois blocos de 25 minutos cada, pela manhã e pela tarde – sempre das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25. Na TV, as inserções acontecem das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Às segundas, quartas e sextas serão exibidas as propagandas dos candidatos aos governos dos estados e do Distrito Federal, ao Senado e às Assembleias Legislativas. E às terças, quintas e sábados vão ao ar os programas dos candidatos à Presidência e à Câmara dos Deputados. Ao longo do dia também haverá inserções de 30 e 60 segundos, totalizando 14 minutos na grade das emissoras. Aos domingos não há exibição.

Na Bahia, o primeiro a aparecer para os eleitores é o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), que lidera a coligação “Pra Mudar a Bahia”. O grupo tem 6 minutos e 31 segundos, o maior entre as coligações em disputa no estado. Depois é a vez de Jerônimo Rodrigues (PT), da coligação “Pela Bahia, Pelo Brasil”, que tem 5 minutos e 7 segundos a cada bloco.

Na sequência estão João Roma (PL), da coligação “Bahia de Mãos Dadas com o Brasil”, que dispõe de 1 minuto e 41 segundos, e Kleber Rosa, que tem 38 segundos para mostrar as propostas da coligação “Agora é a Vez do Povo”.

A ordem de aparição e o tempo dos candidatos foram definidos em audiência pública na sede do Tribunal Regional Eleitora (TER-BA). A ordem do sorteio vale ainda para as inserções dos candidatos ao Senado e da campanha proporcional – deputados estaduais/distritais e federais.

Informações úteis:

Período

Começa sexta-feira (26) e segue até o dia 29 de setembro. Em caso de segundo turno, recomeça em 7 de outubro e segue até o dia 28 do mesmo mês, dois dias antes do pleito.

Horários

No rádio das 7h às 7h25 e das 12h às 12h25; na TV das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.

Distribuição

Nas terças, quintas e sábados vão ao ar os programas dos candidatos à Presidência e à Câmara dos Deputados. Nas segundas, quartas e sextas serão exibidas as propagandas dos candidatos aos governos dos estados e do Distrito Federal, ao Senado e às Assembleias Legislativas.

Ordem de inserção na Bahia:

1º - Pra Mudar a Bahia – ACM Neto (União Brasil)

2º - Pela Bahia, Pelo Brasil – Jerônimo Rodrigues (PT)

3º - Bahia de Mãos Dadas com o Brasil – João Roma (PL)

4º - Agora é a Vez do Povo – Kleber Rosa (PSOL)

Ordem e tempo de inserção dos presidenciáveis:

1º - Roberto Jefferson (PTB) - 25 segundos

2º - Soraya Thronicke (União Brasil) - 2 minutos e 10 segundos

3º - Felipe d'Ávila (Novo) - 22 segundos

4º - Coligação Brasil da Esperança – Lula (PT) - 3 minutos e 39 segundos

5º - Coligação Brasil Para Todos - Simone Tebet (MDB) - 2 minutos e 20 segundos

6º - Coligação Pelo Bem do Brasil - Jair Bolsonaro (PL) - 2 minutos e 38 segundos

7º - Ciro Gomes (PDT) - 52 segundos

Data das eleições:

1ª turno: 2 de outubro

2º turno (se houver): 30 de outubro