Propaganda fake da prefeitura mandando o povo 'aquietar o c* em casa' viraliza

Propagandas mostrando os perigos do coronavírus são importantes para evitar aglomerações, mas às vezes uma linguagem clara e direta, mandando o povo deixar de 'fogo no rabo' e aquietar o facho em casa pode ser mais eficiente.

Justamente essa é a proposta de uma propaganda paródia da Prefeitura de Salvador lançada pelo humorista Daniel Ferreira. A peça mostra pontos turísticos da cidade com um narrador monstrando-se, aparentemente, compreensivo com o público.

"Eu sei que você gostaria de estar aproveitando essa vista, essa praia... aproveitando Salvador", diz o início da mensagem.

Mas logo Daniel intervém e manda os burladores de isolamento pegarem essa vontade e enfiar naquele lugar. "Aquiete o c* em casa. Na hora certa, você vai poder aproveitar", encerra a propaganda. Assista:

O vídeo viralizou nas redes sociais, sendo compartilhado 2 mil vezes e assistido outras 50 mil apenas uma das redes sociais em que foi compartilhado.

"Fiquei muito feliz com o resultado. Vinha gente de tudo quanto era canto pra falar sobre o vídeo. Meu sócio e eu comemoramos isso como se fosse um gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Essa repercussão com o vídeo da 'prefeitura Salvadou' foi surpreendente e ao mesmo tempo gratificante, um reconhecimento por todo o esforço e amor ao que eu tenho feito", declarou ele, que é dono, ao lado do também ator Leandro Gomes, da produtora de vídeo Projecta.

"Sempre tive necessidade como criador, de trazer reflexão através da comédia nos meus textos de stand up e nos meus vídeos, acredito que esse foi um dos trabalhos que marcaram positivamente a minha carreira", detalha Daniel que, além de fazer rir, buscou conscientizar a população sobre a necessidade de manter o isolamento social a fim de conter a disseminação do coronavírus.

Dificuldades

Antes deste viral, no entanto, Daniel enfrentou algumas dificuldades. Por problemas de saúde, a mãe se afastou do trabalho, fazendo com que ambos tivessem problemas financeiros. Para ajudar em casa, o ator virou motorista de aplicativo, mas não desistiu do sonho dos palcos.

Em 2019, entrou para o mundo do stand-up comedy, fazendo shows no Bloco de Notas, evento produzido pelos comediantes baianos Matheus Buente e Renata Laurentino. Após isso, chegou a se apresentar em São Paulo, ao lado de figuras nacionais como o baiano Jhordan Matheus, e o paulista Thiago Ventura e o paranaense Afonso Padilha.

Daniel estuda teatro desde os 17 (Foto: Reprodução)

Com a pandemia e o fim das apresentações ao vivo, Daniel migrou para as redes sociais. Esse vídeo da prefeitura foi o primeiro dele no ambiente digital que viralizou.

"Escrevi um roteiro de campanha publicitária assim como eu faço para meus clientes, só que eu misturei com uma pitada de humor e tomei como referência as campanhas da prefeitura. Todo mundo tá com vontade de sair de casa e muitos até saem e não utilizam as máscaras, tanto que estamos em isolamento até hoje porque muitos fizeram isso e não respeitaram o isolamento social. Então o que eu fiz foi o seguinte: escrevi o roteiro voltado para essas pessoas, chamei meu sócio, mostrei o roteiro pra ele gravamos no dia seguinte terça-feira(16) postei no meu instagram no próprio dia e na quarta-feira esse vídeo tava rodando a cidade inteira", detalha o humorista, que solta toda semana algum conteúdo especial em seu perfil na rede social.

Posicionamento da Prefeitura

Em nota ao CORREIO, a assessoria da Prefeitura de Salvador disse não se opor à propaganda. "É uma página de humor e respeitamos a manifestação dos cidadãos, desde que não haja ofensa ou ataque à honra de uma pessoa, público ou instituição", disse em nota a Secretaria de Comunicação.