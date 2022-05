Prorrogadas inscrições para mestrado da Escola de Administração da Ufba

Estão prorrogadas as inscrições do processo seletivo para ingresso no Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social, promovido pelo Programa de Desenvolvimento e Gestão Social da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Agora, as inscrições ficam abertas até o dia 5 de junho.

De forma gratuita, estão sendo ofertadas 30 vagas, sendo 10 reservadas a cotistas. As vagas são para ingresso no segundo semestre de 2022.

O curso será realizado na modalidade presencial, podendo ter atividades remotas realizadas de modo online ou em caráter híbrido. O prazo máximo de conclusão do curso é de 24 meses, ininterruptos, incluindo a apresentação do trabalho final.

O mestrado visa formar gestores capazes de formular e desenvolver programas, projetos e ações de alto impacto em territórios, a partir de suas duas linhas de pesquisa: Escalas de Poder, Desenvolvimento e Qualificação Socioterritorial e Ensino, Pesquisa, Intervenção, Gestão Pública e Gestão Social.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho, pelo site. Dúvidas relativas ao processo seletivo podem ser tiradas exclusivamente por meio do e-mail: mgsocial@ufba.br.