Protesto contra congelamento salarial reúne 300 fazendários no CAB

Mais de 300 servidores da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA) se reuniram na manhã desta quarta-feira (27) em frente ao Prédio-Sede da Fazenda, no CAB, em Salvador, para protestar contra os 7 anos de congelamento dos salários e lançar a Campanha Salarial 2021/2022 da categoria.

Além de fazendários da capital, a atividade atraiu caravanas de Feira de Santana, Alagoinhas, Juazeiro, Irecê, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Jacobina, Teixeira de Freitas, entre outras cidades.

Com bandeiras, faixas, 'pirulitos' e embalada pelo som de um minitrio elétrico, os fazendários cobraram do governo estadual a reposição das perdas salariais. Segundo estudo encomendado pelo Sindsefaz ao Dieese, é preciso um reajuste de 45% para que os salários dos servidores do Estado recuperem o poder de compra de janeiro de 2015.

A diretoria do Sindsefaz protocolou na Sefaz-BA um pedido de audiência com o secretário Manoel Vitório, para apresentar e discutir pontos da pauta de reivindicações da categoria, além de sugestões da entidade para o melhor desempenho da pasta.

Os fazendários têm batido recorde de arrecadação. De janeiro a setembro de 2021 houve um crescimento de 28,5% no volume arrecadado de ICMS em relação a 2020 e de 24,3% em relação ao mesmo período de 2019.

“Estes números da arrecadação e o baixo percentual da relação Despesa Total com Pessoal (DTP) / Receita Corrente Líquida (RCL), hoje em 36,9%, permite ao Estado reajustar os salários dos servidores”, afirma o diretor de Organização do Sindsefaz, Cláudio Meirelles, que é auditor fiscal do Estado.

Ele informa ainda que esse percentual é quase 10 pontos abaixo dos 46,17%, que é o limite prudencial definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).