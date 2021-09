Um protesto acontece na Avenida Juracy Magalhães Junior, na altura do Vale das Pedrinhas, na manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Transalvador, o trânsito está lento na região.

A manifestação é feita por parentes de um morador do Vale das Pedrinhas que foi preso no final de semana suspeito de assalto. Os familiares negam envolvimento dele no crime e pedem justiça.

Uma equipe da Transalvador foi enviada ao local para ajudar na ordenação do tráfego.