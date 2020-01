Prova do concurso para soldado da PM e Bombeiros acontece neste domingo (19)

Acontece neste domingo (19), às 9h15, a aplicação das provas objetiva e discursiva do concurso público para soldado da Polícia Militar da Bahia e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Com 112.335 candidatos inscritos, o certame será realizado em sete cidades baianas: Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba.

A abertura dos portões será às 8h, mas o edital recomenda que os candidatos compareçam aos locais de prova pelo menos uma hora antes de antecedência em relação ao fechamento dos portões, às 9h. Só terá acesso ao local de prova quem estiver com documento de identificação oficial com foto, impresso e em bom estado de conservação, além do cartão de convocação - que pode ser consultado no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), disponível no endereço www.ibfc.org.br.

A avaliação terá 80 questão e uma redação, e terá tempo de duração de cinco horas.

Para facilitar a vida de quem pretende fazer as provas, o CORREIO preparou um guia com tudo o que o candidato precisa saber.

Data

As provas objetivas e discursivas, que contemplam a primeira e a segunda etapas do concurso, serão aplicadas no dia 19 de janeiro.

Horário

As provas terão início às 9h15, com abertura dos portões às 8h. A recomendação é que os candidatos cheguem aos locais de prova pelo menos uma hora antes do fechamento dos portões, marcado para as 9h.

Local

Ao todo, serão 183 locais de prova, distribuídos em sete cidades baianas: Salvador, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba. O cartão de convocação, com informações sobre local de prova, estarão disponíveis no site da IBFC a partir das 15h do dia 10 de janeiro.

Prova

A duração total da prova será de cinco horas. A avaliação contará com 80 questões, entre gerais e específicas, além de uma redação. Os candidatos só poderão levar o caderno de questões para casa após 4h30 de prova.

Documentação

Para ter acesso às salas, o candidato precisa apresentar um documento de identificação oficial com foto, impresso e em bom estado de conservação, além do cartão de convocação.

Materiais

O candidato deve utilizar caneta esferográfica na cor azul ou preta, feita com material transparente. E vale ficar atento aos itens proibidos: materiais de consulta; equipamento eletrônico de comunicação (celular, notebook, relógio, controle de carro, pendrive, fones de ouvido, entre outros, mesmo que desligados). Também não pode utilizar óculos escuros, bolsas, sacolas, bonés e similares durante a prova. Todos os objetos pessoais serão guardados em locais indicados pelos fiscais de prova. Outras regras poderão ser consultadas no edital de convocação.

Vagas

Serão disponibilizadas 2 mil vagas para soldado da Polícia Militar e outras 500 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar, totalizando 2,5 mil oportunidades. Destes, 1 mil policiais militares e 250 bombeiros militares terão ingresso em 2020. O excedente será incorporado ao serviço público em 2021. Ao todo, 30% das vagas ofertadas são reservadas a candidatos que se autodeclararem negros. Vale lembrar que o certame tem validade de um ano e as convocações irão observar a necessidade da administração pública.

Carga horária

Os candidatos aprovados no concurso serão incorporados aos quadros do Estado como aluno soldado, percebendo bolsa de estudo no valor de um salário mínimo – condição que irá prevalecer até que conclua o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A carga horária para o cargo, nas duas corporações, é de 40 horas semanais.