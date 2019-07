Prova do Enem deixará de ser aplicada em papel até 2026

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai deixar de aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em papel a partir de 2026. A informação foi divulgada por Alexandre Lopes, o novo presidente do Inep, em entrevista coletiva a jornalistas em Brasília, na manhã desta quarta-feira (3) para anunciar as mudanças no exame.

A transição do papel para o computador vai começar a partir de 2020 com um projeto-piloto para 50 mil candidatos de 15 capitais."A gente vai garantir isonomia na aplicação da prova digital", explicou Lopes.

Segundo Lopes, na edição de 2020, o Enem terá três aplicações, ao contrário das duas que ocorrem todo ano. "Ano que vem, 2020, teremos três aplicações do Enem, a regular em papel, a reaplicação e mais uma data de prova, o Enem digital, para 50 mil pessoas", destacou o presidente do Inep.

Haverá também questões diferentes dentro do mesmo ano de aplicação da prova de acordo com as exigências de cada universidade.

O Enem digital em formato piloto em 2020 acontecerá nos dias 11 e 18 de outubro do ano que vem. Já o Enem regular acontecerá em 1º e 8 de novembro de 2020. A reaplicação para os dois modelos acontecerá em dezembro.

"Não li a prova, o presidente [do Inep] não leu e o Camilo [diretor do Inep] não leu a prova. Não adianta pedir uma dica para nenhum dos quatro porque a gente não tem ideia do que vai ser. Até a aplicação da prova, não vou ler. Ninguém vai ler, salvo uma hecatombe nuclear. Com uma agenda tão cheia, eu não consigo entender porque o presidente leria. Ele não leu e não lerá", disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub.

