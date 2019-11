Próxima rodada do Brasileirão terá ações contra o racismo

A 34ª rodada do Brasileirão será marcada por uma série de ações contra o racismo. O projeto foi encabeçado pela CBF, em parceria com o Bahia e todos os outros 19 clubes que disputam a Série A da competição, além do Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

Disputados entre sábado (23) e segunda-feira (25), os jogos abrigarão quatro iniciativas. Atletas dos clubes entrarão em campo com a camisa da campanha Todos iguais, trazendo a hashtag #ChegaDePreconceito nas costas de cada um. No gramado, os escudos das equipes darão lugar às mensagens Todos Iguais e Chega de Preconceito.

Tem mais: os capitães dos dois times que disputarão a partida vão ler uma mensagem, em conjunto, contra o racismo. E os jogadores de todas as equipes irão assinar uma camisa, com todas as 20 peças sendo doadas ao Observatório para leilões em novas campanhas.

O Flamengo e o Vasco já atuaram na rodada, em jogo antecipado por causa da final da Libertadores, que será disputada pelo rubro-negro neste sábado (23). Mas não ficarão de fora: os dois times cariocas também irão assinar a camisa e seus capitães farão um vídeo com uma mensagem contra o racismo.