Próximo do Vitória, Walter ganha elogio de Rodrigo: 'Vencedor'

Em negociações com o Vitória, o atacante Walter ganhou elogios do técnico Rodrigo Chagas. Na visão de Rodrigo, a chegada do jogador vai agregar ao elenco em qualidade técnica e experiência.

"Walter é um jogador vencedor, artilheiro, de muita qualidade técnica, experiente, passou por diversas equipes. Acredito que vai ser um jogador que vai somar muito para o nosso elenco. É importante ter jogadores de nível técnico alto, isso só faz agregar para a nossa equipe", disse Rodrigo.

Walter tem negociações avançadas com o Vitória e deve ser anunciado pelo Leão nos próximos dias. O jogador de 31 anos está sem clube desde que deixou o Athletico-PR, após o fim do Campeonato Brasileiro. O fato de o jogador estar livre no mercado facilita o acordo.

Caso chegue a um acerto com o rubro-negro, essa não será a primeira vez que Walter defenderá o Vitória. O jogador passou pela Toca do Leão quando ainda estava nas categorias de base. Na época, era chamado de Walter Bebê.

Como jogador profissional, ele acumula passagens por equipes como Internacional, Porto-POR, Goiás, Fluminense, CSA, Paysandu e Athletico-PR. Na temporada 2020, ele disputou 21 jogos e marcou um gol pelo Furacão. O atleta é conhecido também pela briga com a balança.