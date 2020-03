PSG não vai liberar Neymar e Mbappé para os Jogos Olímpicos

O Brasil não deve ter Neymar em campo nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. O mesmo vale para a França e o atacante Mbappé. Segundo o jornal L'Equipe, o PSG se recusou a liberá-los para o evento - e teria até enviado carta à Federação de Futebol da França (FFF), explicando toda a situação.

Como não trata-se de uma Data Fifa, os clubes não são obrigados a ceder seus atletas para a competição. Ainda assim, a CBF havia entrado em negociações com o time para a liberação do jogador brasileiro. Inclusive, o presidente da entidade, Rogério Caboclo, estava conversando diretamente com Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube de Paris.

Enquanto isso, o próprio Neymar, medalha de prata em Londres-2012 e ouro no Rio-2016, já declarou publicamente sua vontade de disputar a competição no Japão. O mesmo tinha feito Mbappé, presente na pré-lista de 80 jogadores relacionados pela França para os Jogos Olímpicos. Ainda de acordo com o L'Equipe, a FFF ainda não desistiu de tentar reverter a opinião do PSG.

A edição de Tóquio-2020, aliás, corre o risco de mudar de data. Marcado para começar em 24 de julho e terminar em 8 de agosto, o evento pode ser adiado até o fim do ano por causa da epidemia do coronavírus. No Japão, o número de casos chegou a 274, incluindo seis mortes.

Além dos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira disputará neste ano a Copa América. Já a França tem em seu calendário a Eurocopa - que corre o risco de não ser mais realizada em 2020.