Psicólogo destaca importância de atitudes que minimizem danos à saúde mental

A pandemia da covid-19 trouxe à tona uma deficiência no cuidado com a saúde mental. Com a necessidade do isolamento social, as pessoas passaram a perceber os dilemas da falta de cuidado com a saúde mental e começaram a se questionar de que forma podem ter esse cuidado diante do momento pandêmico.



O psicólogo psicoterapeuta, autor do livro “A Verdadeira Saúde” e criador do Método Benecer, Diego Sant’Anna, que foi o convidado do programa Saúde e Bem Estar, do CORREIO, comandado pelo jornalista Jorge Gauthier, desta terça-feira (17), explica que esses questionamentos são frutos diretos do longo tempo de isolamento. “Na pandemia, somos privados de algo que é necessário para o ser humano: a convivência”, completa.



Diego falou sobre a necessidade de refletir sobre as situações que incomodam a cada um neste momento. “Os sinais estão dentro (de você)”, assegura. De acordo com o psicólogo, reavaliar sobre as relações, pensamentos sobre si próprio e os contextos que se está inserido são as chaves para entender os próximos passos. “A saúde não é algo que você tem, é algo que você tende à”, lembra.

Para o psicólogo é preciso ter atitudes que minimizem os danos com a saúde mental gerados pela pandemia. Diego explica que um passo essencial é diminuir as expectativas e cobranças sobre si. “Não tem como estar bem o tempo todo mesmo fora da pandemia”, observa. Ele lembra que sentimentos como tristeza, medo ou insegurança são normais, em especial numa situação adversa como a pandemia. Uma das indicações dadas por Diego para ajudar no autocuidado e na ansiedade são atividades físicas, uma alimentação bem balanceada e a busca por formas de lazer. “São atitudes que parecem pequenas, mas que geram uma mudança significativa”, reforça.

