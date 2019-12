Psicólogo que agrediu ex e atirou em funcionários de hotel no Recife é preso

A arma usada por um psicólogo de 35 anos dentro do Mar Hotel, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, pertence à sua mãe, disse a Polícia Civil nesta segunda-feira (16). Dois funcionários foram atingidos por disparos de arma de fogo desferidos pelo profissional da área da saúde na noite do dia 3 de dezembro. Ele estava hospedado com a ex-companheira e o filho de quatro meses. Os detalhes da ação foram divulgados durante coletiva de imprensa.

Segundo a delegada da 3ª DPH, Stephanie Araújo, o homem e a ex-mulher estavam ingerindo bebida alcoólica na área de lazer do hotel quando começaram a discutir. “O homem chegou a acionar a Polícia Militar após essa briga. Posteriormente, os policiais visualizaram que não tinha nenhum problema e foram embora. Após isso, a mãe dele chegou acompanhada de duas irmãs”, disse a delegada.

Após a discussão na área de lazer, o psicólogo e a ex-mulher, que estavam separados há dez dias, acompanhados da mãe do suspeito e do filho, subiram para o quarto, quando teve início mais uma briga. De acordo com a delegada, após as duas discussões, a mãe do psicólogo decidiu se hospedar no hotel.

“A arma estava na bolsa da genitora e o homem teve acesso à ela no momento que a mãe foi buscar na bolsa um cartão de crédito para pagar o segundo quarto. Ela permaneceria no hotel e ficaria em outro quarto com o filho”, explicou.

Os dois estariam no Recife para uma consulta do filho, que tem um problema pulmonar.

No entanto, segundo a polícia, a arma não foi utilizada para ameaçar a ex-mulher, que mora na cidade de Guarabira, na Paraíba. “Temos indícios de que houve agressões, no interior do quarto”, disse Araújo. As agressões entre os dois teriam começado após a ex-mulher e a mãe entrarem em luta corporal.

Por conta da briga dentro do quarto, dois funcionários (um mensageiro e um segurança) foram verificar o que estava acontecendo. Um deles entra em luta corporal com o psicólogo.

“Nesse momento, da agressão entre o funcionário e o homem, a mulher consegue sair do quarto e é encaminhada pelo mensageiro para uma área reservada dos funcionários”, explicou a polícia.

Após a briga, o funcionário sai do local, mas decide retornar. “Ele retornou na tentativa de ver o que estava acontecendo. Nesse momento, o homem não abre a porta. Com isso, o segurança vira e vai em direção ao elevador, momento em que o suspeito sai do quarto com a arma em punho, já atirando contra ele”, detalhou a delegada. Em seguida, o suspeito vai em direção às saídas do estabelecimento, quando se depara com o mensageiro, que levou a ex-esposa para a área reservada do hotel, disparando contra ele. O bebê de quarto meses não sofreu nenhum tipo de agressão.

A arma utilizada pelo psicólogo é registrada. No entanto, segundo a polícia, a mãe do suspeito possui posse (quando o indivíduo tem o direito de adquirir a arma e deixá-la em casa ou no local de trabalho) e não porte (quando o indivíduo pode andar armado fora de casa ou do local de trabalho). Durante depoimento, a mãe do homem disse que estava com a arma “por questões de segurança”.

Fuga

O psicólogo fugiu em um carro roubado de uma mulher que estava estacionado próximo ao hotel. “Ele desfere um disparo de arma de fogo em desfavor do noivo dela, que estava no veículo atrás e foge para o estado de Alagoas”, explicou a delegada. O homem se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) nesta segunda-feira (16). Segundo o advogado do suspeito, “a defesa entendeu que o melhor seria ele se entregar hoje”. O carro roubado foi encontrado na praia da Sereia, litoral norte de Alagoas.

De acordo com a delegada, inicialmente, o psicólogo responde por tentativa de triplo homicídio. A polícia ainda aguarda o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) sobre as agressões. “Ainda estão sendo apurados outros crimes que ele possa responder”, disse.

O suspeito está preso no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

Estado de saúde

Os dois funcionários atingidos pelos disparos estão internados no Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, área central do Recife. Segundo a assessoria da unidade de saúde, José Edson de Lima, de 37 anos, está na enfermaria vascular e não tem previsão de alta. José Fernando Freire da Silva, 43, se recupera na enfermaria de trauma. Ambos estão estáveis.

Câmeras de segurança registram parte da ação

No vídeo, é possível ver o segurança do hotel, vestido com um terno preto, se aproximando de um elevador quando é surpreendido pelo psicólogo, que aparece como a arma em punho, descalço, vestindo uma camisa escura e uma bermuda. A vítima tenta escapar correndo para o outro lado do corredor, mas cai e, ainda assim, se arrasta pelo chão para tentar escapar do suspeito.

Nas imagens ainda, é possível uma mulher, com as mãos na cabeça, se aproximando do suspeito, que já estava atirando contra o segurança, que tenta fugir, mas continua sendo seguido pelo psicólogo.

A mulher vai em direção ao suspeito e ao segurança até que os três não aparecem mais no corredor em que estavam. No canto direito inferior do vídeo, é possível notar a mulher caída ao chão, mas não é possível determinar, pelas imagens, o que aconteceu com ela.

No fim do vídeo, o psicólogo aparece novamente no corredor filmado e aparenta estar emocionalmente alterado. Ele seguia em direção ao quarto, mas desiste e volta ao local onde estão as vítimas.