Público do 10º Agenda Bahia reflete sobre tecnologia e futuros profissionais

Com um lugar garantido logo cedo na segunda fileira do auditório, o aposentado Messias Emmanuel Galvão levantou a mão para responder ao pedido da mestre de cerimônia do Agenda Bahia, Camila Marinho, que queria saber quem eram os veteranos do evento que chegou à décima edição nesta quinta-feira (3). “Estou aposentado, mas não encostado”, brincou.

“Venho há dez anos e cada evento desse é uma atualização que não encontramos no dia a dia. Tiramos daqui muita informação sobre a cidade, sobre o Brasil, o mundo e o desenvolvimento que vem acontecendo em cada canto”, comentou ele, que esteve presente no Senai Cimatec.

Assim que as palestras de Peter Kromstron e Rodrigo Baggio terminaram, os estudantes Kauan Galiza e Arley dos Santos, ambos de 14 anos, saíram empolgados. Fardados com o uniforme do Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, no Bairro da Paz, eles foram ao fórum pela primeira vez por influência do professor de robótica do curso técnico da escola.

Os futuros deles já estão imaginados e não apenas envolvem tecnologia, como também outras vocações. “Quero cursar engenharia mecatrônica e música”, diz Kauan. “Já eu quero mecatrônica e design gráfico e consigo ver essas coisas interligadas, não separadas”, emenda o colega.

Líder comunitária do bairro de São Cristóvão, Joelma Jesus Nascimento, acredita mesmo que os seminários inspiram os jovens a decidirem melhor suas carreiras e faz questão de divulgar o evento na comunidade. “Como sou liderança, as informações chegam mais fácil até mim e eu repasso falando: gente, é gratuito, vão!”, conta.

Quem também passou a pensar sobre futuros profissionais foram as servidoras públicas Lúcia Carvalho e Fátima Bezerra, que assistiram o painel de abertura. “Eu gostaria muito de poder aplicar no meu trabalho o que aprendi aqui, mas há uma distância e uma lentidão maior no setor público. Independente disso, esse evento sempre é muito estimulante, mesmo que não apliquemos, o pensamento está ali”, argumenta Lúcia, já pela quinta vez no Agenda Bahia, que este ano teve como tema a Realidade Aumentada (AR).

Estudante de Gestão em Tecnologia da Informação, Julius Caesar Santos, 21, arrisca fazer análises e projeções sobre como estes novos recursos podem ser melhor incorporados à vida laboral das pessoas.

“Em menos de 10 anos, nos modernizamos, fomos de pequenos computadores para microprocessadores com milhões de funções. Para o mercado se adaptar, teremos que ter uma grande mudança. As pessoas terão que se adaptar. Temos que integrar não só a população com melhor condição financeira, mas também as carentes”, elabora.

Julius acrescenta ainda que a maior parte da população mundial é carente, com dificuldades de adquirir supercomputadores ou mesmo celulares de alta performance. “Ainda temos essa dependência com a tecnologia ultrapassada e se o estado não trouxer a tecnologia de forma mais facilitada para as pessoas, elas ficarão obsoletas e isso acarretará em desemprego”, teme ele, que espera do futuro uma tecnologia ainda mais democrática.

