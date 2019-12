Público e artistas apoiam campanha de diversidade do Festival Virada Salvador

O post nas redes sociais da Prefeitura de Salvador com uma foto de casais gays se beijando dividiu opiniões entre os seguidores. Se por um lado, um grupo fez comentários preconceituosos e homofóbicos, muita gente apoiou a coragem da campanha, que tem como tema a diversidade no maior Réveillon do Brasil.

O vocalista da banda Harmonia do Samba é um dos apoiadores que defenderam a presença deste debate no Festival Virada Salvador. “Eu achei esse tema fantástico. Cada vez que isso é posicionado faz com que mais pessoas tenham essa consciência. A gente sobe no palco hoje com o nosso nome representando essa harmonia com a causa. Isso é conscientizador”, disse Xanddy durante a coletiva de imprensa.

E quem passou pela Arena Daniela Mercury na terceira noite de festa também apoia o destaque dado à diversidade e a todas as formas de amor. “O preconceito tem que ser debatido sim em todos os espaços, inclusive, em festivais para que a sociedade entenda que a gente faz parte desta diversidade. O caminho para o combate a intolerância é a educação”, afirmou o maquiador paulista Edilson Rodrigues, de 42 anos.

O administrador José Bartilotti, de 53 anos, concorda: “Eu acho a iniciativa legal. As pessoas que têm coragem de assumir essa postura ajudam a população a entender que isso não é crime nem amoral. A pauta do respeito precisa ser estendida para todo o publico LGBT e Trans”.

José (Foto: Priscila Natividade/CORREIO)