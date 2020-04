Público questiona prova do líder do BBB20: 'Flay bateu primeiro'

Flayslane foi a quarta eliminada na prova do líder do BBB20, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10). Ivy foi a última e deve ser a líder - a prova só é validada durante a edição do programa, à noite. Nas redes sociais, como sempre, a prova foi escrutinada pelo público e muitos questionam a eliminação da sister, acreditando que na verdade ela tocou a campainha antes de Thelma.

Bom dia, galerx. Passando aqui para dizer que a FLAY BATEU PRIMEIRO. pic.twitter.com/3TSPt2u51E — Flayslane Raiane ???? (@laneeoficial) April 10, 2020

A hashtag "Flay bateu primeiro" foi uma das mais comentadas de hoje no Twitter, com o público pedindo revisão. Caso Thelma fosse eliminada e Flay continuasse, o desfecho da prova, naturalmente, poderia ser diferente. A rodada final foi disputada por Ivy e Mari.

Curiosamente, a prova teve um problema já na segunda rodada, marcada para meia-noite. O apresentador Tiago Leifert anunciou na transmissão 24 horas que a rodada seria anulada por conta de problemas técnicos. "Podem sentar", avisou ele aos brothers. A nova rodada aconteceu à 1h.

Rafa foi a primeira eliminada da prova, seguida por Gizelly, Babu, Flay, Thelma e Manu, quando ficaram as duas últimas.