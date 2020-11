Puro dendê! Filme do Afro Fashion Day reúne público em transmissão simultânea; reveja

O lançamento digital do fashion film produzido para o Afro Fashion Day 2020 reuniu 5.239 pessoas ao vivo nas redes sociais do CORREIO nesta sexta-feira (20). A transmissão simultânea neste Dia da Consciência Negra ocorreu nos perfis do jornal no Facebook, Instagram e Twitter e permitiu maior interação com o público na primeira edição digital do evento.



A apresentação foi conduzida pela editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra, e contou com a participação de modelos que foram selecionados para fazerem parte dessa edição, como Alesí Falcão, pescador descoberto em Salinas da Margarida, e com Vivaldo Marques, responsável por achar talentos para a passarela.

Responsáveis pela produção e realização do Afro, Gabriela Cruz e Fagner Bispo falaram do tema deste ano: o dendê. Linda também entrevistou a colunista do CORREIO Midiã Santana, que falou sobre a diversidades de corpos que vestem as roupas e acessórios produzidos pelas marcas baianas, uma das marcas do Afro. A estilista Najara Black falou da importância do evento para a economia criativa das marcas.

'Muitas marcas que não têm oportunidade de realizar desfiles têm no Afro Fashion Day uma oportunidade para expor suas roupas e acessórios", disse Najara.

Renato Ribeiro, da Katuka Africanidades, ressaltou a realização do evento mesmo com a pandemia. "Mesmo com tantas interrupções, é muito importante ver o Afro seguir", disse. O DJ Mauro Telefunksoul, que assina a trilha sonora do curta, comemorou o dendê como tema para o evento.

Cada grupo passou pelas lentes do fotógrafo Edgar Santos e também foi até um ponto da capital baiana onde a equipe do diretor Renan Benedito gravou o filme. Os locais foram São Tomé de Paripe, Rio Vermelho, Gamboa, Candeal e o Parque São Bartolomeu - em Plataforma.

Por conta da pandemia, parte das imagens foi feita dentro de estúdio montado na Rede Bahia (Foto: Edgar Azevedo)