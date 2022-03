Putin reage a boicote dos EUA e proíbe venda de matérias-primas

Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proibir a compra de petróleo russo no país, Vladimir Putin reagiu. Nova determinação do Kremlin, sede do governo russo, informou que em até dois dias será divulgada um lista de matérias-primas que terão a venda proibida ou limitada.

Segundo a agência russa de notícias Interfax, Putin “assinou um decreto que restringe a importação e exportação de bens e matérias-primas para garantir a segurança da Federação Russa”.

Os produtos ainda não foram detalhados pelo governo do país até a publicação desta matéria.

A Rússia é maior exportador mundial de petróleo e gás natural. O país foi submetido a sanções financeiras globais por causa da guerra na Ucrânia, mas até agora suas exportações de energia estavam isentas.

Reportagem da Folha destaca que o impacto econômico de um conflito envolvendo o maior exportador de petróleo e gás do mundo e dois de seus maiores produtores de grãos e metais também se intensificou nesta terça-feira (8), alimentando preocupações de que isso possa atrapalhar a recuperação global da pandemia de coronavírus.