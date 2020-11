Quadro de Jotinha impede transferência, diz secretário da Saúde após apelo de Tirullipa

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, respondeu a uma postagem feita pelo humorista cearense Everson Silva, o Tirullipa, na qual solicitava das autoridades baianas apoio para conseguir a transferência do colega, José Luiz Almeida da Silva, conhecido como Jotinha. O comediante de 52 anos, famoso pelos áudios engraçados, está internado em estado gravíssimo, segundo a família, após complicações da covid-19, em um hospital particular de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.

“Infelizmente, a situação clínica do nosso Jotinha é muito grave e não há condições de remoção por UTI aérea para Salvador. Felizmente, o Hospital Incar onde está internado em Sto Ant. de Jesus, possui todas os recursos”, afirmou Vilas-Boas, marcando as contas de Tirullipa, Jotinha e da unidade médica no Twitter.

Jotinha, que está em coma induzido, foi chamado por Tirullipa de 'patrimônio da Bahia' (Foto: Reprodução)

Na noite desta quarta-feira (4), Tirullipa postou um vídeo em seu perfil no Instagram para falando da necessidade de apoio para que Jotinha fosse para um hospital público, diante da impossibilidade da família do humorista de pagar a diária do tipo de internamento no Hospital Incar, que custa cerca de R$ 23 mil.

"O Jotinha da Bahia Precisa da Ajuda das Autoridades da Bahia. Por favor autoridades da Bahia, ajude o Jotinha. É caso de vida ou morte”, postou ele na legenda do vídeo, no qual também divulgou as contas para depósito que os fãs podem fazer. (Veja mais abaixo).

Na gravação, Tirullipa faz o apelo aos políticos: “Eu quero clamar pela vida do Jotinha. Eu quero pedir a sua ajuda, assim como eu estou ajudando, não só financeiramente, como também estou vindo aqui pra pedir pra que você ajude também. (...) Eu peço a você, autoridade da Bahia, você que é um político, que pode fazer muito mais que eu. (...) Se você tem condições de transferir o Jotinha do hospital, porque o dinheiro da galera não vai dar, mas a gente vai fazer o possível...”

No vídeo, que tinha mais de 3,2 milhões de visualizações até a tarde desta quinta, Tirullipa ainda divulgou um áudio no qual conversa com um familiar de Jotinha.

Nele, o familiar explica que o humorista está em coma induzido, na UTI, com os rins parados, tendo que fazer hemodiálise. Ainda segundo o contato, a família terá que fazer um pagamento na conta do hospital de R$ 100 mil para garantir a continuidade do tratamento.

Conta Poupança - 1002432-3

José Luiz Almeida da Silva

CPF 743.142.705-00

Banco Bradesco