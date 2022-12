Quadro de saúde de Pelé é estável, diz novo boletim médico

Pelé, o Rei do Futebol, segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado (3). O novo boletim médico, divulgado na tarde de hoje, conta que o ex-jogador de 82 anos segue em tratamento e o estado de saúde continua estável.

"Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h."

O texto é assinado por dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; dr. Rene Gansl, oncologista no hospital; e dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares da instituição.

Segundo a Folha de S. Paulo, o jogador não responde mais à quimioterapia e entrou em cuidados paliativos. Edson Arantes do Nascimento sofre com um câncer metastático no cólon.