Quais as armas do Vitória para disputa da Série B? Veja detalhes

Os resultados dentro de campo nos primeiros quatro meses da temporada indicam que o Vitória ainda precisa de muitos ajustes para disputar a Série B do Brasileiro. Após eliminações na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, o time terá três semanas de intertemporada até estrear no torneio nacional, contra o Guarani, no dia 28 ou 29 deste mês (data a confirmar). Os confrontos contra o Internacional, válidos pela terceira fase da Copa do Brasil, acontecerão em junho.

O técnico Rodrigo Chagas tem à disposição um elenco com 40 jogadores, sendo mais da metade deles revelados nas categorias de base do clube. Entre as crias da Toca do Leão estão inclusos o goleiro Ronaldo e o zagueiro Wallace, apesar de eles já não serem mais promessas. Entre os pratas da casa recém-promovidos, destaque para o lateral esquerdo Pedrinho e os atacantes David e Samuel, titulares absolutos nesse começo de temporada.

Os laterais Raul Prata e Roberto, o zagueiro Marcelo Alves, os volantes João Pedro e Lucas Silva, o meia Bruno Oliveira e os atacantes Ygor Catatau, Wesley, Aníbal e Samuel Granada foram contratados este ano. Antes de se machucarem, Raul Prata e Marcelo Alves tinham conseguido se firmar entre os titulares. Roberto só apareceu no time quando Pedrinho não esteve à disposição.

João Pedro e Ygor Catatau foram utilizados com frequência. Apesar de ter se lesionado, Wesley também teve espaço. O paraguaio Aníbal só começou em campo uma vez, na última rodada da fase classificatória do estadual. Recém-chegados à Toca, Lucas Silva, Bruno Oliveira e Samuel Granada ainda não estrearam.

Clique para ver a tabela básica da Série B

De acordo com os jogos dos primeiros quatro meses do ano, uma escalação óbvia para o Leão na estreia da Série B, sem considerar os treinamentos que virão pela frente, é: Ronaldo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro e Eduardo; Vico, Samuel e David.

É preciso pontuar que o zagueiro Marcelo Alves ainda se recupera após cirurgia. Os volantes Fernando Neto e Guilherme Rend, titulares em 2020, praticamente ainda não atuaram nesta temporada e estão em reta final de tratamento de lesão. O meia Soares ganhou espaço nas partidas mais recentes, bem como Ygor Catatau, e não seria surpresa se eles começassem em campo.

A missão de Rodrigo Chagas será extrair o melhor de um elenco tão jovem, com média de idade de 22,8 anos. O mais novo é o lateral esquerdo Pedrinho, de 18 anos. Os mais velhos são Raul Prata e Wallace, ambos com 33. Além deles, só dois jogadores já “trintaram”: Van e Roberto têm 30 anos. Depois, aparece Fernando Neto, com 28. Os outros 35 atletas têm no máximo 25 anos.





Confira os 40 jogadores do atual elenco do Vitória:

GOLEIROS

Ronaldo (24 anos)

Lucas Arcanjo (22 anos)

Yuri Sena (20 anos)

Caíque (23 anos)

João Cabral (19 anos)

LATERAIS

Raul Prata (33 anos)

Van (30 anos)

Edi Carlos (21 anos)

Pedrinho (18 anos)

Roberto (30 anos)

ZAGUEIROS

Wallace (33 anos)

Marcelo Alves (23 anos)

João Victor (23 anos)

Mateus Moraes (20 anos)

Marco Antônio (20 anos)

VOLANTES

Gabriel Bispo (24 anos)

João Pedro (21 anos)

Fernando Neto (28 anos)

Guilherme Rend (22 anos)

Cedric (23 anos)

Maykon Douglas (20 anos)

Paulo Vitor (21 anos)

Lucas Silva (21 anos)

MEIAS

Eduardo (20 anos)

Gabriel Santiago (21 anos)

Soares (23 anos)

Bruno Oliveira (23 anos)

ATACANTES

David (21 anos)

Vico (24 anos)

Ygor Catatau (25 anos)

Alisson Farias (25 anos)

Ruan Nascimento (20 anos)

Ruan Levine (22 anos)

Caíque Souza (22 anos)

Hitalo (19 anos)

Wesley (25 anos)

Samuel (20 anos)

Eron (22 anos)

Aníbal (21 anos)

Samuel Granada (20 anos)